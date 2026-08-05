Durante su participación en el Foro ANERPV, organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, confirmó la inauguración del transporte público el 26 de abril de 2026, cuando el Tren Buenavista–AIFA con operaciones activas desde esa misma tarde.

El recorrido hasta el AIFA tardará aproximadamente 40 minutos. El Tren Suburbano conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), egún informó el director general del aeropuerto, Isidro Pastor.

Asimismo, indicó que el número de pasajeros aumentó casi 11% en comparación con 2024. Entre el 1 de enero y el 13 de abril de 2026, el AIFA movilizó más de 1 millón 972,000 usuarios, acumulando un total de 18 millones desde su apertura el 2 de marzo de 2022.

En cuanto a la operación del aeropuerto, detalló que en 2025 se transportaron cerca de 7 millones de pasajeros y se proyecta que para 2052 la cifra alcance los 85 millones anuales. Este crecimiento contempla tres etapas de desarrollo, de las cuales la primera concluirá en 2032.

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Principales beneficios del Tren Suburbano Buenavista-AIFA

Isidro Pastor también indicó que, en la fase final del proyecto de transporte público, se amplió la infraestructura para alcanzar la meta de capacidad proyectada. Adicionalmente, manifestó su confianza en que el aeropuerto produzca recursos propios en los años venideros que permitan financiar dichas expansiones.

En el sector de carga, el AIFA experimentó una disminución cercana al 10% en 2025, con un volumen aproximado de 404,000 toneladas, a pesar de que cuenta con una capacidad instalada de hasta 810,000 toneladas anuales.

¿Cuánto cuesta el Tren Suburbano del AIFA a Buenavista?

Se anticipa que el Tren Suburbano iniciará operaciones en 2026, estableciendo una conexión entre Buenavista y el AIFA. El costo estimado del servicio oscilará entre 40 y 75 pesos por trayecto y se prevé que el tiempo de recorrido sea de aproximadamente 40 minutos. Aunque aún no se ha determinado la tarifa final, este es el rango presuntivo conocido hasta la fecha.

En el desarrollo del proyecto, se ha considerado no solo la importancia de la conexión, sino también el impacto que tendrá en la movilidad de los usuarios, así como en la reducción de tiempos de traslado. La infraestructura proyectada busca facilitar el acceso al nuevo aeropuerto y mejorar la experiencia de viaje en la región.