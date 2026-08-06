Construyen cuatro estaciones de trenes para unir el norte del país y más de 50 puentes para mejorar la conexión en México

El Gobierno de México avanza en la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, un corredor estratégico de casi 400 kilómetros que conectará Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este proyecto ferroviario busca fortalecer la movilidad en el norte del país, reducir tiempos de traslado entre centros industriales y la frontera, y potenciar el intercambio comercial.

Incluye la edificación de estaciones clave, más de 50 puentes ferroviarios y numerosas obras complementarias . En ese sentido, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) impulsan el proyecto que ya se encuentra en etapa de ejecución con múltiples frentes de trabajo activos y una inversión estimada superior a 175 mil millones de pesos.

Construyen cuatro estaciones de trenes para unir el norte del país y más de 50 puentes para mejorar la conexión en México Gobierno de México

¿Cuáles son las cuatro estaciones de trenes nuevas que se construyen y quién las edifica?

Las cuatro estaciones prioritarias son Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García. Tras declarar desierta la primera licitación en febrero de 2026 (porque ninguna de las seis ofertas cumplió todos los requisitos técnicos y económicos), la ATTRAPI relanzó el concurso y recibió cinco propuestas de consorcios.

El 15 de abril de 2026 se adjudicó el contrato al consorcio integrado por Comsa Infraestructuras, Regiomontana de Construcción y Servicios (Recsa), Comsa y Vise, con una oferta de aproximadamente 2,891 millones de pesos.

Los trabajos iniciaron el 27 de abril de 2026 con un plazo de ejecución de 749 días naturales. La asignación presupuestal para 2026 de este componente asciende a mil 116 millones 688 mil pesos.

El corredor contempla además otras estaciones y paraderos como Las Torres, Salinas Victoria, Bustamante, Lampazos, Anáhuac y Nuevo Laredo.

Además de las estaciones, las obras que mejorarán el traslado en tren

En el tramo El Sauz-Nuevo Laredo (136.48 km) se construirán 52 puentes ferroviarios, 108 obras de drenaje y 42 pasos vehiculares. Esta sección incluye tres estaciones: Nuevo Laredo, Anáhuac y Lampazos. Los trenes circularán a velocidades máximas de entre 160 y 200 km/h, permitiendo recorrer Monterrey-Nuevo Laredo en menos de dos horas y Saltillo-Nuevo Laredo en aproximadamente tres horas y media.

Construyen cuatro estaciones de trenes para unir el norte del país y más de 50 puentes para mejorar la conexión en México Gobierno de México

El proyecto completo contempla tipología de vía en terraplén y viaducto, con sección de vía doble sin electrificación. La ATTRAPI destaca acciones de renovación de vías, modernización de señalización y telecomunicaciones, y estructuras auxiliares.

¿Cuál es el avance actual de las obras del tren Saltillo-Nuevo Laredo?

Según reportes oficiales de la ATTRAPI presentados en junio de 2026, el proyecto mantiene un ritmo acelerado:

Trabajos de desmonte y despalme en 178 kilómetros.

Construcción de 31 kilómetros de terraplén.

Ejecución de 48 obras de drenaje.

18 frentes de trabajo activos.

Inicio de la construcción del primer viaducto (1.3 km, con 75 pilas y excavación de zapatas).

Actividades arqueológicas en 11 unidades de excavación con 81 % de avance.

Algunos tramos arrancaron desde finales de 2025 y principios de 2026. La ficha oficial de Proyectos México confirma que el proyecto se encuentra en etapa de ejecución.

¿Cuándo estaría terminada la obra?

No hay una fecha única y definitiva de finalización publicada para todo el proyecto, pero las autoridades federales han señalado metas claras. Por un lado, el Gobierno de México indicó en varias ocasiones que los primeros trenes para el corredor Saltillo-Nuevo Laredo llegarán en el segundo semestre de 2027.

Asimismo, los plazos de ejecución de las distintas licitaciones varían y, en varios casos, se extienden hasta 2028. En el caso de las cuatro estaciones, tienen un plazo de 749 días naturales hasta mayo de 2028; mientras que otros tramos y sistemas tienen plazos de 900 a más de 1,500 días naturales, lo que también apunta a conclusiones parciales entre finales de 2027 y 2028.