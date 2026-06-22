El Tren 25 de Mayo regresó a las vías después de años de abandono en Tafí Viejo, Tucumán, pero esta vez con una misión distinta: llevar salud, trámites y cultura directamente a las comunidades que menos acceso tienen a estos servicios. Once vagones completamente renovados, equipos interdisciplinarios a bordo y un recorrido que ya arrancó en Chaco. Lo mejor de todo: es completamente gratuito.

Cómo transformaron un tren olvidado en un hospital sobre rieles

Durante años, el Tren 25 de Mayo estuvo depositado sin uso en los talleres de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. Lo que para muchos parecía material en desuso terminó convirtiéndose en el punto de partida de una de las iniciativas sociales más llamativas del estado nacional en los últimos tiempos.

El Ministerio de Capital Humano encabezó el proceso de recuperación y modernización de la formación. Lejos de una simple pintura y algunos arreglos estéticos, la intervención fue profunda: once coches fueron completamente acondicionados con equipamiento médico de primer nivel, oficinas administrativas funcionales y espacios pedagógicos pensados para la comunidad.

El resultado es una unidad móvil capaz de actuar como un verdadero centro de prestaciones públicas itinerante, especialmente diseñado para llegar a zonas rurales y periurbanas donde el acceso a estos servicios es limitado o directamente inexistente.

Para las autoridades, el proyecto representa algo más que asistencia social: es la combinación de memoria ferroviaria, nuevas tecnologías y una respuesta concreta a necesidades reales de la población.

Volvió el Tren 25 de Mayo: el hospital sobre rieles que brinda atención médica, trámites y actividades gratis en el interior del país www.argentina.gob.ar

Médicos, odontólogos y hasta un microcine: todo lo que podés encontrar dentro del Tren 25 de Mayo

Subirse al Tren 25 de Mayo hoy es una experiencia completamente distinta a lo que fue en sus años de servicio tradicional. Cada vagón fue pensado con un propósito específico y juntos conforman una oferta de servicios que muchas localidades del interior del país difícilmente tienen de forma permanente.

A bordo funciona un vagón odontológico con dos sillones equipados, consultorios médicos y sociales para atención general, y un coche especialmente acondicionado con mamógrafo y equipo de rayos X para estudios de diagnóstico.

También hay espacios destinados a la prevención y la atención de urgencias básicas. Y para que la propuesta no sea solo sanitaria, la formación cuenta con un microcine y áreas para actividades comunitarias y culturales.

Los equipos que trabajan a bordo son interdisciplinarios e integran médicos generalistas, enfermeros, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos y fonoaudiólogos .

Todos coordinan con provincias y municipios para organizar derivaciones y asegurar que cada paciente tenga continuidad en su atención más allá de la visita al tren. El objetivo no es solo resolver una demanda puntual, sino construir un vínculo real con las comunidades.

Las estaciones donde para el tren histórico y hasta cuándo podés aprovechar sus servicios gratis

El recorrido del Tren 25 de Mayo comenzó el 1 de junio en la provincia de Chaco y se extenderá hasta el 3 de julio. Durante ese período, la formación recorre y hace parada en las siguientes localidades:

Hermoso Campo

General Pinedo

Campo Largo

Sáenz Peña

Resistencia

Todos los servicios que ofrece el tren son completamente gratuitos para los vecinos de cada localidad. El cronograma fue diseñado en articulación con los municipios para maximizar el alcance de cada operativo y garantizar que la mayor cantidad posible de personas pueda acceder a la atención.