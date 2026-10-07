Los trabajos forman parte de la Emergencia Ferroviaria y buscan mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio. (Foto: Trenes Argentinos)

Los pasajeros de la línea Mitre deberán tener en cuenta una modificación en el servicio durante el segundo fin de semana de octubre. Desde Trenes Argentinos confirmaron que se interrumpirá por cuatro días la circulación de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre por obras que se llevarán adelante en las vías.

Debido a la magnitud de los trabajos que se realizarán durante el próximo fin de semana, quedará afectado el funcionamiento de este medio de transporte público, lo que obligará a reorganizar los traslados habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el transcurso del fin de semana largo de octubre.

La interrupción se extenderá desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre, inclusive . El trabajo que se llevará adelante contempla el reemplazo del puente ferroviario ubicado sobre la avenida Luis María Campos.

Cabe recordar que las obras forman parte del plan de Emergencia Ferroviaria decretado por el Gobierno Nacional que tienen como objetivo incrementar los niveles de seguridad operacional y adecuados niveles de confiabilidad y calidad en la prestación para los pasajeros

La interrupción se extenderá desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre, inclusive. Fuente: Trenes Argentinos

Línea Mitre: todos los detalles de la interrupción en los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre el próximo fin de semana

Trenes Argentinos informó que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre estarán interrumpidos durante las cuatro jornadas por las obras previstas en las estaciones Tren de Febrero y Ministro Carranza.

Las tareas se concentrarán en el puente ferroviario situado sobre la avenida Luis María Campos, a la altura del kilómetro 6,278 de la traza. Los trabajos incluyen el desmontaje de la infraestructura existente y la instalación del nuevo puente ferroviario.

¿Qué pasará con el ramal Tigre de la línea Mitre durante el fin de semana largo?

A diferencia de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, el ramal Tigre funcionará con sus frecuencias habituales durante el viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

En paralelo, la empresa AUSA instalará pilotes en la zona de vías para la estructura del futuro túnel del paso bajo nivel Álvarez Thomas, que estará ubicado entre las estaciones Drago y Urquiza.

Cabe destacar que las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas no permiten su ejecución. Por eso, antes de viajar, se aconseja a los pasajeros consultar acerca de las modificaciones y novedades del servicio en el sitio web oficial del Gobierno.