Por disposición del Decreto 326/2018, pueden multarte por manejar con ojotas en esta provincia de Argentina.

Manejar con ojotas puede parecer una opción cómoda durante los días de calor, pero en una provincia argentina esta práctica está alcanzada por una normativa de seguridad vial.

La reglamentación establece qué características debe tener el calzado para conducir y contempla sanciones para quienes no cumplan con esa exigencia.

Se trata de Mendoza, donde el Decreto 326/2018, que reglamenta la Ley Provincial de Seguridad Vial 9024, fija condiciones específicas para el uso de calzado al volante.

La disposición busca garantizar que los conductores puedan controlar correctamente los pedales del vehículo.

Qué dice el Decreto 326/2018 sobre manejar con ojotas en Mendoza

El artículo 19, inciso C, del Decreto 326/2018 establece que los conductores deben utilizar un calzado apropiado para manejar y controlar los pedales de embrague, freno y acelerador.

La normativa considera adecuado el calzado cerrado o aquel que, aunque sea abierto, sujete el pie por la parte dorsal, plantar y lateral. Además, debe tener una suela antideslizante que permita mantener el contacto con la superficie de los pedales.

Por este motivo, las ojotas tradicionales, las chinelas y las sandalias que no sujetan el talón no cumplen con las condiciones exigidas . En cambio, pueden utilizarse sandalias abiertas que mantengan el pie correctamente sujeto y tengan una suela antideslizante.

Qué dice el Decreto 326/2018 sobre manejar con ojotas en Mendoza. Fuente: Gemini IA.

De cuánto es la multa por manejar con ojotas en Mendoza

Conducir sin el calzado apropiado puede derivar en una sanción económica. Según los artículos 79 y 86 de la Ley 9024, las infracciones que no están clasificadas expresamente como graves o gravísimas se consideran leves y pueden recibir multas de entre 70 y 100 Unidades Fijas (UF).

De acuerdo con los valores informados para noviembre de 2026, ese rango equivale a entre $42.000 y $60.000. El monto final depende de la sanción aplicada y del valor vigente de la Unidad Fija.

Qué pasa con las ojotas para manejar en el resto de Argentina

La exigencia mendocina responde a una reglamentación provincial. A nivel nacional, la Ley 24.449 no establece una prohibición expresa para conducir automóviles con un tipo específico de calzado.

Sin embargo, la obligación general de mantener el dominio efectivo del vehículo exige que el conductor pueda maniobrar con seguridad. Por eso, más allá de las disposiciones locales, se recomienda utilizar zapatos o zapatillas que sujeten bien el pie y permitan accionar los pedales sin inconvenientes.