Por disposición de la Ley 1472, pueden multar a los vecinos que hagan ruidos molestos en CABA.

Los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que provoquen ruidos molestos y afecten el descanso de otras personas pueden recibir sanciones económicas.

La medida está contemplada en la Ley 1472, que establece el Código Contravencional porteño y determina qué conductas pueden considerarse una contravención.

En particular, el artículo 98 establece que perturbar el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que, por su volumen, reiteración o persistencia, excedan la normal tolerancia puede ser sancionado con multas o días de trabajo de utilidad pública.

La normativa no fija horarios específicos para considerar que un ruido es molesto. Por el contrario, contempla las características del sonido y el impacto que genera sobre la convivencia y el descanso de los habitantes.

Qué dice el artículo 98 de la Ley 1472 sobre los ruidos molestos en CABA

El artículo 98 del Código Contravencional porteño establece que quien perturbe el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que superen la tolerancia normal puede recibir entre uno y cinco días de trabajo de utilidad pública o una multa de 50 a 100 unidades fijas (UF).

Esto significa que no alcanza con que un sonido resulte desagradable para otra persona: debe tratarse de una situación que, por su intensidad, reiteración o persistencia, afecte el descanso o la tranquilidad pública.

La disposición también contempla los ruidos que provienen de la vía pública. En esos casos, las sanciones son más elevadas: pueden alcanzar entre dos y diez días de trabajo de utilidad pública, multas de 50 a 200 unidades fijas o arresto de uno a cinco días.

Por otra parte, cuando la conducta se realiza en nombre, al amparo o en beneficio de una empresa o del titular de una actividad comercial, la sanción puede ser de 100 a 1000 unidades fijas o la clausura del establecimiento de uno a diez días.

Qué dice el artículo 98 de la Ley 1472 sobre los ruidos molestos en CABA.

Qué ruidos pueden denunciar los vecinos en Buenos Aires

La normativa busca proteger el descanso y la tranquilidad de quienes viven en la Ciudad. Por eso, las situaciones que pueden quedar comprendidas en el artículo 98 dependen de las características del ruido y de las circunstancias en las que se produce.

Entre los ejemplos que pueden generar conflictos entre vecinos se encuentran:

Música o televisores a un volumen excesivamente alto.

Ruidos reiterados durante períodos prolongados.

Sonidos provenientes de reuniones o fiestas que perturban el descanso.

Ruidos persistentes de equipos o aparatos que afectan la tranquilidad de otras viviendas.

La evaluación debe realizarse en cada caso concreto , ya que la ley no establece que cualquiera de estos sonidos constituya automáticamente una contravención.