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Los jóvenes mayores de 18 años que estén en busca de ganar un sueldo y suplementos, cuentan en Argentina con la posibilidad de obtenerlo inscribiéndose al Servicio Militar Voluntario.

Incorporarse a las Fuerzas Armadas requiere con cumplir con determinadas condiciones, que permitirán a todo aquel ciudadano elegido adquirir grandes beneficios mientras se desarrolla la instrucción y las tareas asignadas.

La oportunidad está dirigida a ciudadanos que no superen los 24 años y alcanzan una serie de requisitos vinculados con la ciudadanía, los estudios, el estado civil y la aptitud psicofísica que deben aprobarse antes del ingreso.

Servicio Militar Voluntario: quiénes pueden ingresar a las Fuerzas Armadas

El régimen permite que ciudadanos argentinos, varones y mujeres, se incorporen voluntariamente para prestar servicios en las distintas Fuerzas Armadas. La inscripción y el proceso de incorporación dependen de las necesidades de cada fuerza.

El régimen permite que ciudadanos argentinos, varones y mujeres, se incorporen voluntariamente para prestar servicios en las distintas Fuerzas Armadas. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Entre las condiciones principales se encuentra tener entre 18 y 24 años al momento de iniciar la instrucción militar y contar con los estudios primarios aprobados.

También se exige:

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado

Ser soltero.

Aprobar el examen psicofísico y el curso de admisión correspondiente.

Cuánto cobran los soldados voluntarios y qué beneficios reciben

La normativa establece que quienes ingresan reciben una retribución mensual, compuesta por el haber correspondiente y los suplementos generales, particulares y compensaciones previstos para la Tropa de Soldados Voluntarios.

Además, cuentan con obra social, seguro de vida obligatorio y aportes previsionales durante su permanencia en el servicio. También reciben capacitación e instrucción vinculadas con las actividades que desarrollan dentro de la fuerza.

El esquema también contempla la posibilidad de obtener formación laboral y certificaciones oficiales. Al finalizar su permanencia, pueden recibir un certificado de oficios y competencias relacionado con la capacitación adquirida durante el servicio.

En este aspecto, los haberes mensuales correspondientes a julio de 2026 que fueron liquidados en agosto, alcanzaron los siguientes montos:

Voluntario 1.ª, Marinero 1.ª: $776.733

Voluntario 2.ª, Marinero 2.ª: $718.795

Cómo anotarse al Servicio Militar Voluntario en Argentina

Para inscribirse al Servicio Militar Voluntario en Argentina, se deben seguir una serie de pasos: