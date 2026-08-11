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Los jóvenes mayores de 18 años que estén en busca de ganar un sueldo y suplementos, cuentan en Argentina con la posibilidad de obtenerlo inscribiéndose al Servicio Militar Voluntario.

Incorporarse a las Fuerzas Armadas requiere con cumplir con determinadas condiciones, que permitirán a todo aquel ciudadano elegido adquirir grandes beneficios mientras se desarrolla la instrucción y las tareas asignadas.

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La oportunidad está dirigida a ciudadanos que no superen los 24 años y alcanzan una serie de requisitos vinculados con la ciudadanía, los estudios, el estado civil y la aptitud psicofísica que deben aprobarse antes del ingreso.

Servicio Militar Voluntario: quiénes pueden ingresar a las Fuerzas Armadas

El régimen permite que ciudadanos argentinos, varones y mujeres, se incorporen voluntariamente para prestar servicios en las distintas Fuerzas Armadas. La inscripción y el proceso de incorporación dependen de las necesidades de cada fuerza.

El régimen permite que ciudadanos argentinos, varones y mujeres, se incorporen voluntariamente para prestar servicios en las distintas Fuerzas Armadas. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA)
El régimen permite que ciudadanos argentinos, varones y mujeres, se incorporen voluntariamente para prestar servicios en las distintas Fuerzas Armadas. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA)ChatGPT

Entre las condiciones principales se encuentra tener entre 18 y 24 años al momento de iniciar la instrucción militar y contar con los estudios primarios aprobados.

También se exige:

  • Ser argentino nativo, por opción o naturalizado
  • Ser soltero.
  • Aprobar el examen psicofísico y el curso de admisión correspondiente.

Cuánto cobran los soldados voluntarios y qué beneficios reciben

La normativa establece que quienes ingresan reciben una retribución mensual, compuesta por el haber correspondiente y los suplementos generales, particulares y compensaciones previstos para la Tropa de Soldados Voluntarios.

Además, cuentan con obra social, seguro de vida obligatorio y aportes previsionales durante su permanencia en el servicio. También reciben capacitación e instrucción vinculadas con las actividades que desarrollan dentro de la fuerza.

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El esquema también contempla la posibilidad de obtener formación laboral y certificaciones oficiales. Al finalizar su permanencia, pueden recibir un certificado de oficios y competencias relacionado con la capacitación adquirida durante el servicio.

En este aspecto, los haberes mensuales correspondientes a julio de 2026 que fueron liquidados en agosto, alcanzaron los siguientes montos:

  • Voluntario 1.ª, Marinero 1.ª: $776.733
  • Voluntario 2.ª, Marinero 2.ª: $718.795

Cómo anotarse al Servicio Militar Voluntario en Argentina

Para inscribirse al Servicio Militar Voluntario en Argentina, se deben seguir una serie de pasos:

  1. Inscribirse y presentar la documentación requerida ante la fuerza correspondiente. Cada una establece las oportunidades y condiciones específicas de incorporación según sus necesidades de personal.
  2. Una vez iniciado el proceso, los postulantes deben aprobar un curso de admisión en instrucción militar, cuya duración puede ser de entre 10 y 12 semanas, según lo determine cada Fuerza Armada.
  3. Quienes superen esa instancia pueden ser dados de alta como Soldados Voluntarios de Segunda, mientras que el régimen contempla posteriormente la posibilidad de progresar dentro de la estructura militar y renovar el compromiso de servicio bajo las condiciones establecidas.