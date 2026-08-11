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Los jóvenes mayores de 18 años que estén en busca de ganar un sueldo y suplementos, cuentan en Argentina con la posibilidad de obtenerlo inscribiéndose al Servicio Militar Voluntario.
Incorporarse a las Fuerzas Armadas requiere con cumplir con determinadas condiciones, que permitirán a todo aquel ciudadano elegido adquirir grandes beneficios mientras se desarrolla la instrucción y las tareas asignadas.
La oportunidad está dirigida a ciudadanos que no superen los 24 años y alcanzan una serie de requisitos vinculados con la ciudadanía, los estudios, el estado civil y la aptitud psicofísica que deben aprobarse antes del ingreso.
Servicio Militar Voluntario: quiénes pueden ingresar a las Fuerzas Armadas
El régimen permite que ciudadanos argentinos, varones y mujeres, se incorporen voluntariamente para prestar servicios en las distintas Fuerzas Armadas. La inscripción y el proceso de incorporación dependen de las necesidades de cada fuerza.
Entre las condiciones principales se encuentra tener entre 18 y 24 años al momento de iniciar la instrucción militar y contar con los estudios primarios aprobados.
También se exige:
- Ser argentino nativo, por opción o naturalizado
- Ser soltero.
- Aprobar el examen psicofísico y el curso de admisión correspondiente.
Cuánto cobran los soldados voluntarios y qué beneficios reciben
La normativa establece que quienes ingresan reciben una retribución mensual, compuesta por el haber correspondiente y los suplementos generales, particulares y compensaciones previstos para la Tropa de Soldados Voluntarios.
Además, cuentan con obra social, seguro de vida obligatorio y aportes previsionales durante su permanencia en el servicio. También reciben capacitación e instrucción vinculadas con las actividades que desarrollan dentro de la fuerza.
El esquema también contempla la posibilidad de obtener formación laboral y certificaciones oficiales. Al finalizar su permanencia, pueden recibir un certificado de oficios y competencias relacionado con la capacitación adquirida durante el servicio.
En este aspecto, los haberes mensuales correspondientes a julio de 2026 que fueron liquidados en agosto, alcanzaron los siguientes montos:
- Voluntario 1.ª, Marinero 1.ª: $776.733
- Voluntario 2.ª, Marinero 2.ª: $718.795
Cómo anotarse al Servicio Militar Voluntario en Argentina
Para inscribirse al Servicio Militar Voluntario en Argentina, se deben seguir una serie de pasos:
- Inscribirse y presentar la documentación requerida ante la fuerza correspondiente. Cada una establece las oportunidades y condiciones específicas de incorporación según sus necesidades de personal.
- Una vez iniciado el proceso, los postulantes deben aprobar un curso de admisión en instrucción militar, cuya duración puede ser de entre 10 y 12 semanas, según lo determine cada Fuerza Armada.
- Quienes superen esa instancia pueden ser dados de alta como Soldados Voluntarios de Segunda, mientras que el régimen contempla posteriormente la posibilidad de progresar dentro de la estructura militar y renovar el compromiso de servicio bajo las condiciones establecidas.