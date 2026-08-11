Oficial | Comienza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: este grupo será reclutado por las Fuerzas Armadas

España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio de un programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008.

Si bien esta medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas voluntarias.

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España habilita voluntariado militar para jóvenes de 2007 y 2008

El programa persigue la ampliación de la base social de respaldo a las Fuerzas Armadas, promueve la inclusión de mujeres y presenta una alternativa de formación práctica fundamentada en principios de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Esta iniciativa se inserta en una estrategia de modernización que privilegia la voluntariedad.

De acuerdo con la información proporcionada oficialmente, esta capacitación otorga a los participantes la oportunidad de recibir entrenamiento militar básico por períodos variables, que oscilan entre 1 y 30 días en determinados casos de reservistas, con un compromiso inicial que puede extenderse a lo largo de varios años.

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Ley sobre el servicio militar en España

Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad.

En escenarios excepcionales, con autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, se podrían activar mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas.

La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.

El Gobierno descarta reimplantar el servicio militar obligatorio

El Gobierno y el Ministerio de Defensa subrayan que no se prevé la reinstauración del servicio militar obligatorio, orientándose hacia un aumento gradual de efectivos profesionales y hacia la eficacia de las reservas voluntarias.

En naciones europeas como Alemania, Dinamarca o Suecia se han reactivado modelos de servicio militar obligatorio; en España, esta posibilidad ha sido descartada, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La funcionaria confirmó: “España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas en misiones internacionales y en la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se centra en respaldar el modelo actual que hemos establecido”.

La agencia de noticias EFE resalta que Robles ha reiterado su oposición a esta medida: “No se establecerá servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la mente a alguien”.