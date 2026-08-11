Oficial | Comienza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: este grupo será reclutado por las Fuerzas Armadas

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España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio de un programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008.
Si bien esta medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas voluntarias.
España habilita voluntariado militar para jóvenes de 2007 y 2008
El programa persigue la ampliación de la base social de respaldo a las Fuerzas Armadas, promueve la inclusión de mujeres y presenta una alternativa de formación práctica fundamentada en principios de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Esta iniciativa se inserta en una estrategia de modernización que privilegia la voluntariedad.
De acuerdo con la información proporcionada oficialmente, esta capacitación otorga a los participantes la oportunidad de recibir entrenamiento militar básico por períodos variables, que oscilan entre 1 y 30 días en determinados casos de reservistas, con un compromiso inicial que puede extenderse a lo largo de varios años.
Ley sobre el servicio militar en España
Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad.
En escenarios excepcionales, con autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, se podrían activar mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas.
La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.
El Gobierno descarta reimplantar el servicio militar obligatorio
El Gobierno y el Ministerio de Defensa subrayan que no se prevé la reinstauración del servicio militar obligatorio, orientándose hacia un aumento gradual de efectivos profesionales y hacia la eficacia de las reservas voluntarias.
En naciones europeas como Alemania, Dinamarca o Suecia se han reactivado modelos de servicio militar obligatorio; en España, esta posibilidad ha sido descartada, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La funcionaria confirmó: “España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas en misiones internacionales y en la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se centra en respaldar el modelo actual que hemos establecido”.
La agencia de noticias EFE resalta que Robles ha reiterado su oposición a esta medida: “No se establecerá servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la mente a alguien”.