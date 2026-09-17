Los jóvenes argentinos que tengan entre 18 y 24 años cuentan con la posibilidad de incorporarse al Servicio Militar Voluntario y comenzar una formación dentro de las Fuerzas Armadas. La inscripción permanece abierta de manera permanente y cada fuerza establece las incorporaciones de acuerdo con sus necesidades.

La propuesta contempla capacitación militar y laboral, un ingreso mensual y cobertura social, además de la posibilidad de adquirir experiencia y conocimientos que pueden ser útiles tanto dentro de las Fuerzas Armadas como posteriormente en la vida civil.

Quiénes pueden anotarse al Servicio Militar Voluntario en octubre

De acuerdo con los requisitos oficiales, pueden postularse ciudadanos argentinos que tengan entre 18 y 24 años al momento de iniciar la instrucción militar. Por lo tanto, durante octubre podrán hacerlo quienes tengan 18, 19, 20, 21, 22, 23 o 24 años, siempre que cumplan las demás condiciones.

Los principales requisitos son:

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.

Ser soltero, aunque puede tener hijos o personas legalmente a cargo.

Tener los estudios primarios aprobados.

No registrar antecedentes contravencionales policiales o penales desfavorables.

Aprobar el examen psicofísico definitivo.

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La incorporación comienza con un curso de admisión e instrucción militar, cuya duración debe ubicarse entre 10 y 12 semanas según la reglamentación vigente.

Qué beneficios reciben los soldados voluntarios

Quienes ingresan reciben capacitación e instrucción para desarrollar actividades tácticas, técnicas, logísticas y administrativas, además de las tareas necesarias para el funcionamiento de las unidades.

Entre los beneficios previstos se encuentran:

Sueldo mensual y aguinaldo.

Aportes jubilatorios.

Obra social y asistencia sanitaria.

Capacitación y educación.

Experiencia laboral.

Formación en oficios y competencias laborales.

Posibilidad de completar los estudios secundarios.

La normativa actual también establece que Defensa puede otorgar certificados oficiales de oficios y competencias adquiridos durante el servicio.

Cuánto dura el Servicio Militar Voluntario y cómo se renueva

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Una vez aprobado el curso de admisión, el voluntario es incorporado por un período inicial de hasta dos años. Para continuar, debe ser propuesto para permanecer en servicio activo y cumplir las condiciones correspondientes.

La permanencia puede extenderse hasta los 28 años, bajo las condiciones establecidas por la reglamentación.

Qué documentación hay que presentar para inscribirse

La inscripción requiere presentar personalmente la documentación en el centro de incorporación correspondiente.

Entre los papeles solicitados figuran:

Solicitud de inscripción con foto 4x4.

Fotocopia del DNI con domicilio actualizado.

Fotocopia de la partida de nacimiento.

Certificado de estudios del último nivel alcanzado.

Constancia de CUIL.

La documentación y las condiciones específicas pueden variar según la Fuerza y el proceso de incorporación vigente.