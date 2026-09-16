El proceso de selección para sumarse al Servicio Militar Voluntario en Argentina exige superar una serie de filtros pedagógicos y médicos muy específicos.

La convocatoria que mantiene actualizada la Fuerza Aérea del país a través de sus canales oficiales de comunicación busca incorporar personal para tareas operativas, técnicas y administrativas en distintas bases del territorio nacional.

Quienes cumplan con el perfil requerido podrán integrarse formalmente a la institución militar y acceder a un compromiso de servicio remunerado.

El paso determinante para lograr el alta reside en una evaluación técnica que define la aptitud de los candidatos.

Cuál es el examen obligatorio para entrar a la Fuerza Aérea Argentina

El filtro determinante para formalizar la incorporación es el examen psicofísico definitivo. Esta evaluación médica integral determina si el postulante cuenta con la capacidad física y psicológica necesaria para la instrucción .

Superar este test es condición excluyente para firmar el acta de alta y acceder al Curso de Admisión. Durante dicha instancia, los aspirantes reciben la preparación inicial en los siguientes campos de trabajo:

Área operativa: Actividades tácticas y logísticas en unidades militares.

Área técnica: Mantenimiento y funcionamiento cotidiano de los equipos e instalaciones.

Área administrativa: Tareas de gestión interna y apoyo a la infraestructura.

Quienes no logren el apto médico en el formulario oficial no podrán avanzar hacia la etapa de formación. La exigencia busca garantizar la seguridad del personal durante los ejercicios de campo.

Cuáles son los requisitos de estudios y antecedentes para sumarse a las tropas

El filtro determinante para formalizar la incorporación es el examen psicofísico definitivo. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además del apto médico, el sistema establece un piso educativo accesible para los jóvenes interesados. Basta con certificar el ciclo primario completo para poder iniciar el expediente de inscripción.

En el aspecto legal, las autoridades exigen presentar certificados limpios sin antecedentes contravencionales, policiales ni penales. Respecto al estado civil, se permite el ingreso de personas solteras, incluso si tienen hijos o familiares a cargo formal.

El rango de edad autorizado se ubica estrictamente entre los 18 y los 24 años al momento de arrancar la instrucción. Quienes superen esa franja etaria quedan fuera de la nómina de aspirantes.

Cómo hacer la inscripción personal en las bases aéreas de todo el país

La recepción de solicitudes se realiza sin intermediarios ni gestores privados. Cada postulante debe acercarse por sus propios medios a las unidades militares habilitadas para entregar la carpeta en mano.

En el área metropolitana se puede acudir al Edificio Cóndor en CABA o a las brigadas de El Palomar, Ezeiza, Quilmes, Merlo, Morón y Moreno. En las provincias existen centros en lugares estratégicos como Córdoba, Paraná, Mendoza, Mar del Plata y Resistencia.

El legajo debe incluir la planilla con foto 4x4, DNI actualizado, partida de nacimiento, constancia de CUIL y el analítico escolar. Una vez entregados los papeles, se notifica la fecha para rendir las pruebas de salud.

Cabe destacar que el proceso de inscripción para Soldados Voluntarios se encuentra abierto de forma permanente.