El exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre presentó una propuesta para crear una nueva fuerza de seguridad destinada al conurbano bonaerense. La iniciativa contempla una Policía Militar con dependencia directa del Gobierno nacional y formación en Campo de Mayo.

El planteo forma parte de un proyecto más amplio que impulsa el dirigente para federalizar los municipios del conurbano y modificar el actual esquema de administración y seguridad de la región. Según su propuesta, la nueva fuerza se ocuparía principalmente de delitos complejos, inteligencia, narcotráfico y operaciones tácticas.

Cómo funcionaría la Policía Militar que propone De la Torre

De acuerdo con el proyecto presentado por De la Torre, la nueva fuerza no dependería del gobernador bonaerense ni de los intendentes, sino directamente de la Nación. Su ámbito de actuación serían los municipios que eventualmente sean federalizados.

“Propuse federalizar el conurbano, que significa separar al conurbano de la provincia de Buenos Aires y que cada municipio sea un distrito federal que dependa directamente del Gobierno Nacional. Además, propongo crear una Policía Militar del conurbano”, afirmó.

El exintendente explicó que el cuerpo tendría una función específica dentro del esquema de seguridad: “Funciona de la siguiente manera: depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”.

Joaquín de la Torre. Instagram.

La propuesta contempla que la nueva fuerza conviva con las policías municipales. Según De la Torre, estas últimas continuarían encargándose de las tareas de prevención y patrullaje cotidiano, mientras que la Policía Militar tendría bajo su órbita los delitos de mayor complejidad.

Por qué propone formar la fuerza en Campo de Mayo

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la formación de los efectivos se realice en Campo de Mayo. De la Torre planteó que el cuerpo se integre mediante personal proveniente de distintas fuerzas de seguridad y de la actual Policía Bonaerense.

“No es el Ejército prestado ni Gendarmería prestada, es una fuerza creada específicamente para el conurbano. Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”.

La iniciativa está vinculada con su propuesta anterior de convertir los municipios del conurbano en distritos federales dependientes de la Nación. En agosto, De la Torre había planteado que esos municipios dejaran de estar bajo la órbita del Gobierno bonaerense y quedaran administrados por los gobiernos municipales y el Estado nacional.

Qué dijo sobre la Policía Bonaerense y la seguridad. Unsplash.

Qué dijo sobre la Policía Bonaerense y la seguridad

De la Torre también cuestionó el funcionamiento del actual esquema de seguridad provincial y sostuvo que las policías municipales deberían contar con más recursos.

“Van a poder convivir. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, afirmó.

En ese sentido, criticó la capacidad del Gobierno bonaerense para administrar la seguridad de todos los municipios del conurbano y cuestionó el crecimiento de la Policía Bonaerense en relación con los resultados obtenidos.

“En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis.”

El dirigente vinculó su propuesta de una nueva fuerza con la necesidad de modificar de manera integral el sistema vigente. “Por eso, cuando digo ‘hay que hacer explotar este sistema’, es la respuesta a todo esto. Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”, concluyó.