Claudia Sheinbaum permitirá el ingreso de 139 militares de Estados Unidos: será por pacto de adiestramiento internacional

El Senado de la República autorizó el ingreso temporal a México de 139 militares de Estados Unidos, quienes participarán en un ejercicio conjunto de adiestramiento con las Fuerzas Armadas mexicanas en Santa Gertrudis, Chihuahua.

El denominado Ejercicio Especializado Conjunto se llevará a cabo del 20 al 30 de septiembre de 2026 en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis. La solicitud fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y recibió 75 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, al ser considerada de urgente resolución.

Claudia Sheinbaum permitirá el ingreso de 139 militares de Estados Unidos: será por pacto de adiestramiento internacional Gemini

Los militares estadounidenses pertenecen a la 101° División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos. De acuerdo con la autorización aprobada por el Senado, el contingente ingresará al país con armamento, trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense.

¿Qué harán los militares estadounidenses en Chihuahua?

El ejercicio tendrá una duración de diez días y contempla actividades conjuntas con personal de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Según el Senado, el objetivo es fortalecer las capacidades operativas de los ejércitos de ambos países mediante la planificación y ejecución de operaciones militares. El acuerdo también establece que las actividades deberán desarrollarse bajo principios de:

Respeto a la soberanía e integridad territorial

Responsabilidad compartida

Confianza mutua y colaboración, sin subordinación entre las fuerzas de México y Estados Unidos

El contingente estadounidense está previsto que llegue el 20 de septiembre a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis, donde se encuentra el Centro Nacional de Adiestramiento.

Su regreso a Estados Unidos está programado para el 30 de septiembre.

Es la cuarta autorización de este tipo durante 2026

La aprobación de septiembre se suma a otras autorizaciones otorgadas por el Senado durante este año para permitir el ingreso de personal militar estadounidense con fines de adiestramiento.

La autorización de febrero contempló la entrada de 19 militares extranjeros para participar en un ejercicio especializado junto con la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina en Campeche. Ese mismo mes también se aprobó el ingreso de 12 elementos del 7° Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos para actividades de entrenamiento.

Posteriormente, en abril de este año, el Senado autorizó otra solicitud para que 12 militares estadounidenses participaran en actividades destinadas a fortalecer las capacidades de unidades de fuerzas especiales durante el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2026.

La autorización para el ejercicio en Santa Gertrudis representa, hasta ahora, el contingente estadounidense más numeroso aprobado por el Senado mexicano durante 2026, con 139 elementos.