China transformará a un país en potencia: entregará 8 submarinos avanzados e invertirá 5000 millones de dólares en sus Fuerzas Armadas.

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Se anticipa que China y Pakistán consolidarán sus vínculos mediante un acuerdo estratégico en el ámbito de la cooperación naval. De acuerdo con el almirante Naveed Ashraf, comandante de la Armada pakistaní, se prevé la entrega de ocho submarinos de la clase Hangor.

Además, se proyecta una inversión significativa de 5.000 millones de dólares destinada a fortalecer la seguridad marítima en el Océano Índico, tal como lo informan los informes de defensa.

China ofrece submarinos y fragatas para reforzar la seguridad regional

El almirante Ashraf destacó que los primeros cuatro submarinos se fabricarán en China, mientras que los demás serán ensamblados en Pakistán, lo cual incrementará la capacidad técnica del país. Este convenio tiene como fin potenciar la patrulla del Mar Arábigo y el océano Índico, así como reforzar la presencia regional ante desafíos estratégicos.

Además de los submarinos, Pakistán integrará fragatas Tipo 054A/P, que juegan un papel clave en la seguridad marítima regional. Estas embarcaciones versátiles están dotadas de sistemas de armas y sensores avanzados, consolidando, por ende, la capacidad operativa de la Armada pakistaní.

China y Pakistán firman acuerdo naval con inversión de 5.000 millones de dólares.

Alianzas tecnológicas: motor del desarrollo estratégico

El acuerdo, en este contexto, abarca:

Ocho submarinos de la clase Hangor a ser entregados para el año 2028.

Los primeros cuatro submarinos serán fabricados en China.

Montaje de los restantes en Pakistán .

Incorporación de fragatas Tipo 054A/P con sistemas de alto nivel.

Desarrollo de capacidad tecnológica y colaboración en investigación.

China ha realizado inversiones significativas en la región a través del Corredor Económico China-Pakistán, garantizando rutas vitales desde Xinjiang hasta el puerto de Gwadar. Esta infraestructura expande la influencia china en el Mar Arábigo, así como en Asia Central y países circundantes, consolidando una alianza estratégica que integra asuntos de seguridad marítima junto con el desarrollo económico.

El Almirante Ashraf enfatizó que la cooperación con China abarca capacitación, investigación y desarrollo de tecnología naval. Este proyecto no solo proporciona hardware militar, sino que también refuerza la interoperabilidad y preparación estratégica de Pakistán en relación a su defensa regional.