Este miércoles, 16 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 1574 - Gente Negra

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 16 de septiembre

1° 1574 11° 4564 2° 5449 12° 9094 3° 5637 13° 7022 4° 5328 14° 9353 5° 6754 15° 2247 6° 2302 16° 7161 7° 4398 17° 2459 8° 9380 18° 7300 9° 5616 19° 0343 10° 2995 20° 6471

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con la Gente Negra puede simbolizar aspectos de tu identidad, resiliencia y profundidad emocional, así como una invitación a valorar la diversidad y la herencia cultural.

Según el contexto, también puede señalar la integración de partes desconocidas de ti, la revisión de prejuicios internos y la apertura a nuevas perspectivas y vínculos desde el respeto.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.