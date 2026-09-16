En octubre alistarán a todos los jóvenes de 19, 20, 21 y 22 años: es nacional, por un año y percibirán un salario mínimo obligatorio.

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En Colombia, la obligación de prestar servicio militar recae sobre los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Cada año, un elevado número de jóvenes deben comparecer ante las autoridades para definir su situación militar, un procedimiento que establece si serán convocados a las Fuerzas Armadas, si quedan exentos o si deberán cumplir con otros requisitos estipulados por la legislación.

La normativa actual prescribe que los ciudadanos deben aclarar su situación militar a partir de los 18 años.

Este procedimiento es supervisado por organismos como el Ejército Nacional de Colombia y otras entidades de seguridad del Estado, quienes organizan las convocatorias y verifican quiénes deben ser incorporados.

En la actualidad, el servicio militar en el país está regulado por la Ley 1861 de 2017, la cual actualizó el sistema de reclutamiento, estableció nuevas compensaciones económicas y definió excepciones para ciertos grupos de ciudadanos.

Quiénes están obligados al servicio militar

En Colombia, el servicio militar es obligatorio para los hombres que se encuentran en la franja de edad de 18 a 24 años, de conformidad con lo establecido en el Artículo 216 de la Constitución Política y la Ley 1861 de 2017. Al alcanzar la mayoría de edad, los ciudadanos deben comparecer ante las autoridades competentes para definir su situación militar, un proceso que determinará si deben incorporarse al servicio o si califican para alguna de las exenciones estipuladas por la legislación.

Las mujeres no están sometidas a dicha obligación; sin embargo, tienen la opción de participar de manera voluntaria si desean integrarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias para este proceso suelen llevarse a cabo de manera periódica y están orientadas a jóvenes de cohortes de nacimiento específicas.

En octubre alistarán a todos los jóvenes de 19, 20, 21 y 22 años: es nacional, por un año y percibirán un salario mínimo obligatorio.

Cuánto dura el servicio militar 2026

La duración del servicio militar está determinada por el perfil del conscripto. Generalmente, los jóvenes que han finalizado sus estudios secundarios prestan servicio por un periodo de 12 meses, en tanto que aquellos que no poseen el certificado de bachiller pueden cumplir un lapso de hasta 18 meses.

Durante este tiempo, los soldados efectúan labores de apoyo a las Fuerzas Armadas, las cuales abarcan tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diversas regiones del país.

El Ejército Nacional confirmó que para 2026 habrá cuatro periodos oficiales de incorporación:

Del 1 al 28 de febrero de 2026.

Del 1 al 27 de mayo de 2026.

Del 1 al 28 de agosto de 2026.

Del 1 al 28 de octubre de 2026.

La incorporación de octubre corresponde a la cuarta convocatoria del año y está dirigida a los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente y sean declarados aptos durante el proceso de selección.

Sueldo del servicio militar: cuánto paga el Gobierno

En los últimos años, el Estado colombiano ha aumentado los beneficios económicos para aquellos que cumplen con dicha obligación. Los jóvenes que realizan el servicio militar reciben una bonificación mensual que actualmente se aproxima al valor de un salario mínimo, así como alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica a lo largo de todo el periodo de servicio.

Al culminar su servicio, los soldados también obtienen un pago adicional de licenciamiento y asistencia para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios tienen como objetivo reconocer el tiempo dedicado a la defensa del país y optimizar las condiciones de aquellos que se integran a las fuerzas militares.

Servicio militar: quiénes están exentos

La legislación colombiana contempla diversas excepciones o exoneraciones que permiten a ciertos ciudadanos quedar exentos del servicio militar. Entre estos casos se encuentran aquellas personas que presentan discapacidades físicas o condiciones médicas que les impiden satisfacer las exigencias del servicio.

Asimismo, pueden quedar exentos aquellos hombres que estén casados o que sean padres, quienes tengan la responsabilidad económica de sustentar a sus progenitores o hermanos, integrantes de comunidades indígenas que habitan en sus territorios y religiosos pertenecientes a instituciones reconocidas. En determinados casos, los ciudadanos tienen la posibilidad de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin necesidad de prestar servicio.