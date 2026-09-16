La plancha es uno de los ejercicios más difíciles, pero al mismo tiempo es el que otorga resultados más visibles a la larga. (Foto: Freepik.es)

Conseguir un torso tonificado y una alineación corporal adecuada no requiere someterse a rutinas complejas ni salir de casa.

Aunque la tradicional “plancha” es muy popular, con el paso de los años suele generar dolores innecesarios en las articulaciones.

Frente a este inconveniente, los especialistas sugieren remplazar los esfuerzos desmedidos por dinámicas funcionales que cuiden la columna.

A través de pequeñas secuencias diarias, es posible definir la figura de manera segura y sin pisar un centro deportivo.

Qué ejercicio para después de los 55 años reemplaza a la plancha abdominal

Las posturas estáticas prolongadas suelen sobrecargar la zona lumbar y fatigar los hombros si no se ejecutan con una técnica perfecta.

Por este motivo, la instructora certificada de Pilates Emily Hollon aconseja priorizar movimientos de bajo impacto que protejan la estructura ósea sin perder efectividad, según resalta el medio especializado Eat this, not that.

Entre las variantes más recomendadas para activar el torso de forma respetuosa con el cuerpo destacan las siguientes opciones:

Bicho muerto (Dead bug): Recostado boca arriba, se extienden brazos y piernas a noventa grados para descender lados opuestos sin despegar la espalda del suelo.

Toques de punta: Partiendo de la posición anterior, se baja un pie de manera controlada hasta rozar la colchoneta con los dedos.

El nadador: Tendido boca abajo, se simula un aleteo continuo alternando extremidades para reforzar la zona posterior.

Estas rutinas permiten fortalecer el centro corporal manteniendo la pelvis estable. Además, se adaptan con facilidad a quienes buscan retomar la actividad física sin correr riesgos.

Cuáles son los mejores ejercicios de pilates para fortalecer la cintura en casa

Los mayores de 55 deben priorizar movimientos de bajo impacto que protejan la estructura ósea sin perder efectividad. (Foto: Gemini) Gemini (Audiencias)

El trabajo enfocado en la faja abdominal exige un equilibrio entre la parte frontal y la espalda para evitar compensaciones musculares.

El ejercicio del “nadador” resulta indispensable en este proceso, ya que compensa la fuerza ejercida en el abdomen trabajando la zona dorsal.

Por otro lado, la bicicleta en colchoneta se consolida como una de las elecciones preferidas para definir los laterales de la cintura.

Sin embargo, se aconseja ejecutar las rotaciones con amplitud controlada para no forzar las vértebras.

Integrar estos hábitos mejora la movilidad cotidiana y la fuerza funcional. La clave reside en mantener la fluidez de la respiración en lugar de buscar repeticiones exigentes.

Qué precauciones deben tener los adultos mayores al ejercitar el abdomen

Pese a los múltiples beneficios de entrenar en el hogar, ciertas posturas implican riesgos específicos según el estado de salud previo.

Ejercicios como la bicicleta combinan flexión y giro de columna, un patrón no aconsejable para personas que padecen osteoporosis.

De igual manera, variantes como el Half Roll hacia atrás —donde se bascula la pelvis sentado para bajar unos centímetros— deben eludirse si existen fracturas o dolencias crónicas. En estos casos, la presión sobre los discos vertebrales puede resultar contraproducente.

Evaluar la respuesta del cuerpo ante cada movimiento garantiza un progreso constante y libre de lesiones. Adaptar las rutinas a las necesidades individuales es la única garantía para obtener resultados duraderos.