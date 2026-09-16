Encontrar un papel pegado en el parabrisas con un número de teléfono anotado, sin ninguna otra explicación, es una situación cada vez más frecuente que especialistas en seguridad digital identifican como el inicio de una modalidad de estafa telefónica.

Lejos de tratarse de un aviso inocente sobre el vehículo, en muchos casos se trata de la puerta de entrada a un esquema de “vishing”, orientado a obtener datos bancarios y personales de la víctima.

Cómo es la modalidad de robo

El esquema comienza con algo simple: un papel dejado en el parabrisas, con un número de teléfono y, en ocasiones, un mensaje breve que sugiere un problema con el auto, una multa, un choque o alguna situación que genera preocupación inmediata en el dueño del vehículo. Esa sensación de urgencia es precisamente lo que buscan generar quienes están detrás del engaño.

Cuando la persona llama al número, del otro lado responde alguien que se presenta como un supuesto empleado de una empresa, una entidad bancaria, un organismo oficial o incluso una grúa o un seguro.

A partir de ahí, con distintos pretextos, intenta obtener información sensible: números de tarjeta, códigos de verificación, datos de homebanking o contraseñas .

El origen de esta modalidad de robo

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Esta técnica, conocida como “vishing” (una combinación de “voice” y “phishing”), se apoya en la interacción telefónica directa para ganar la confianza de la víctima y reducir su nivel de alerta.

Por qué es tan efectiva esta trampa

Genera urgencia inmediata. La incertidumbre sobre qué le pasó al auto empuja a llamar sin pensarlo demasiado.

Aprovecha el contacto de voz. Hablar con una persona real, con un discurso preparado, resulta más persuasivo que un mensaje de texto o un correo electrónico.

Simula pertenecer a una entidad conocida. Quien atiende suele mencionar bancos, aseguradoras o servicios de auxilio mecánico para dar mayor credibilidad al llamado.

Presiona por tiempo. Es común que quien llama del otro lado insista en resolver “ya” la situación, para evitar que la víctima verifique la información con otra fuente.

Señales de alerta

El papel no tiene ningún detalle concreto sobre el supuesto problema, solo un número de teléfono.

Quien atiende la llamada pide datos bancarios, códigos de verificación o contraseñas para “confirmar la identidad” o “resolver el inconveniente”.

Se genera una sensación de apuro para que la persona actúe sin verificar la información por otros medios.

El número no corresponde a ninguna línea oficial reconocible de una empresa, banco o entidad pública.

Qué hacer al encontrar un papel de este tipo