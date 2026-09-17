La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 16 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 16 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6897 - Mesa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 16 de septiembre

1° 6897 11° 0357 2° 6925 12° 6492 3° 7015 13° 1186 4° 2903 14° 9632 5° 2800 15° 7079 6° 8362 16° 3128 7° 5822 17° 6879 8° 6999 18° 0064 9° 0159 19° 4811 10° 5445 20° 5118

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza reunión, diálogo y apoyo en tu vida.

Si la mesa está vacía o rota, sugiere carencias, tensiones o decisiones pendientes.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.