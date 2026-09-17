En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 16 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 16 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6897 - Mesa

Te puede interesar

Tras de 20 años de historia, cierra una emblemática fábrica de galletitas argentinas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 16 de septiembre

 1°6897 11°0357
 6925  12°6492
 3°7015 13°1186 
 2903  14°9632 
 2800  15°7079 
 6°8362  16°3128
 5822  17°6879 
 6999  18°0064 
 0159  19°4811 
 10°5445 20°5118 

Te puede interesar

No es Argentina | El país de América Latina con mayor calidad de vida que se posiciona por encima de varias potencias mundiales

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza reunión, diálogo y apoyo en tu vida.

Si la mesa está vacía o rota, sugiere carencias, tensiones o decisiones pendientes.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Orgullo nacional: la localidad argentina que abrió la primera parada de colectivo con calefacción para no pasar frío