Cumplir con la Ley de Tránsito es obligatorio.

La Ley Nacional de Tránsito de Argentina fija límites máximos de velocidad para circular por las rutas argentinas. Quienes excedan esos valores pueden recibir fuertes sanciones económicas que, en algunas jurisdicciones, superan los $2 millones.

Respetar las velocidades permitidas es una de las principales obligaciones para quienes conducen en Argentina. La Ley 24.449 establece máximos específicos según el tipo de vehículo y la vía de circulación, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la seguridad vial .

Cuál es la velocidad máxima permitida en las rutas

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley Nacional de Tránsito, los límites máximos en rutas son los siguientes:

Motocicletas, automóviles y camionetas: hasta 110 km/h .

Microbuses, ómnibus y casas rodantes motorizadas: hasta 90 km/h .

Camiones y vehículos con casa rodante acoplada: hasta 80 km/h.

Conocer los límites de velocidad es importante para evitar multas.

La norma también contempla otros límites para vías de mayor capacidad.

En semiautopistas

Motocicletas y automóviles: hasta 120 km/h .

El resto de los vehículos mantiene los límites previstos para rutas.

En autopistas

Motocicletas y automóviles: hasta 130 km/h .

Microbuses, ómnibus y casas rodantes motorizadas: hasta 100 km/h.

Qué dice la ley sobre la velocidad precautoria

Además de los límites máximos, el artículo 50 establece que todo conductor debe circular a una velocidad acorde con las condiciones del momento .

Imagen ilustrativa Archivo

La norma indica que se deben considerar factores como:

Estado del vehículo.

Condiciones climáticas.

Visibilidad.

Estado de la calzada.

Intensidad del tránsito.

Carga transportada.

Las multas por exceso de velocidad pueden superar los $2 millones

Superar los límites establecidos por la Ley 24.449 puede derivar en sanciones económicas de alto impacto. Sin embargo, los valores no son iguales en todo el país, ya que cada provincia y municipio aplica sus propios cuadros tarifarios.

Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las multas por exceso de velocidad pueden alcanzar los $2.271.000, dependiendo de la gravedad de la infracción y la cantidad de unidades fijas aplicadas.

Por eso, además de evitar un gasto millonario, respetar las velocidades máximas permitidas resulta clave para reducir el riesgo de accidentes y garantizar una circulación más segura en las rutas argentinas.