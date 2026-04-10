La Armada Argentina confirmó la apertura de las inscripciones para sumarse a sus filas como oficial o suboficial. Los jóvenes que tienen 18 años en el 2026, es decir, que hayan nacido en el 2008, podrán registrarse si cumplen con los requisitos específicos antes de la fecha de finalización. El llamado está dirigido a jóvenes de hasta 24 años que hayan completado el secundario. Pueden postularse tanto los quieran seguir: Ambas modalidades corresponden al Cuadro Permanente de la institución, lo que implica una carrera profesional dentro de la Armada. En este marco, un cadete es el que inicia la formación para convertirse en oficial, el rango más alto dentro de la estructura jerárquica naval. “El Oficial ocupa una posición de autoridad y es responsable del mando. De este modo se forman en la Escuela Naval Militar para desempeñarse como los futuros Comandantes, Directores y/o Jefes de la Armada, pudiendo alcanzar la conducción de toda la fuerza”, señala la página oficial de la Armada. Un Aspirante, en tanto, es el que se forma para ingresar como suboficial, una figura clave en la operatividad diaria de la fuerza. “El Suboficial ocupa una posición de mando intermedio entre los oficiales y la tropa y son responsables de los aspectos orientados con la especialidad en la que se forman en la Escuela de Suboficiales de la Armada como los futuros Encargados y/o Suboficiales de los distintos cargos de la Armada", explican desde la Armada. Ambos recorridos son importantes y válidos, y ofrecen un desarrollo profesional a largo plazo. Para anotarse en cualquiera de las dos carreras, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones: Además, hay un dato importante: la inscripción es arancelada en ambas convocatorias. Esto significa que el proceso tiene un costo que debe abonarse al momento de registrarse, por lo que conviene tenerlo en cuenta antes de iniciar el trámite. El sistema de inscripción es unificado para las dos carreras. El período de inscripción comenzó el 8 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 9 de octubre de 2026. Los interesados deben ingresar al Sistema Unificado de Inscripción de la Armada Argentina, disponible a través del sitio oficial de la institución. Una vez completado el registro online y abonado el arancel correspondiente, el postulante queda en el sistema para avanzar a las siguientes etapas del proceso de selección, que incluyen evaluaciones médicas, psicológicas y físicas. La Armada. como parte del instrumento militar de la Nación argentina, contribuye a la vigilancia y control de los espacios marítimos y fluviales jurisdiccionales y de interés. Asimismo, apoya las actividades antárticas, salvaguarda la vida en el mar, asiste a la comunidad ante la ocurrencia de desastres naturales, participa en operaciones multinacionales y en toda actividad ligada al quehacer naval y marítimo. La Armada se compone de cuatro ramas: Los interesados en seguir la carrera de Oficial o Suboficial podrán consultar la página oficial de la Armada y saber más detalles sobre ambas carreras.