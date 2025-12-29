En vísperas de las fiestas, el Gobierno nacional sigue con la reactivación de compras en materia de Defensa. A pesar de que esta semana en el Congreso se echó por tierra el financiamiento a dicho sector, en conjunto con la Ciencia y la Educación, Javier Milei obtuvo un crédito con una entidad francesa para comprar helicópteros para la Armada Argentina.

Bajo el Decreto 924/2025, el gobierno argentino aprobó el endeudamiento para el financiamiento internacional entre nuestro país y el Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), con cobertura de una Agencia de Crédito a la Exportación.

Se trata de una entidad francesa que financiará con €71.676.175,26 el “ Proyecto de Adquisición de Helicópteros Navales Livianos ”.

La nueva adquisición paras las fuerzas armadas, luego de la compra de los F-16 y los blindados Strikers, son helicópteros para “ mejorar la vigilancia y el control de los espacios marítimos jurisdiccionales mediante medios aéreos embarcados modernos ”.

Se trata de la compra de cuatro helicópteros AW109 GrandNew a la empresa italiana Leonardo S.p.A. para la Armada Argentina.

El AW109 GrandNew es un helicóptero naval liviano biturbina, con un peso máximo de despegue de hasta 3,2 toneladas y propulsado por dos motores Pratt & Whitney Canadá PW207C, lo que le brinda mayor seguridad para operaciones sobre el mar.

Según datos de la empresa que los vende, puede transportar uno o dos pilotos y hasta seis pasajeros, y por sus dimensiones compactas está diseñado para operar desde buques y plataformas navales.

En cuanto a desempeño, alcanza una velocidad de crucero de 283 km/h, con un alcance máximo de hasta 833 kilómetros y una autonomía superior a las cuatro horas con tanques auxiliares. Estas características lo convierten en una aeronave apta para vigilancia marítima, enlace y apoyo logístico, orientada a recuperar capacidades básicas de la aviación naval.

Según el decreto, el Banco Central consideró que el impacto en la balanza de pagos es limitado y acotado. Mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público concluyó que el costo financiero es más conveniente que el acceso al mercado.

El Organismo ejecutor del proyecto es el Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor General de la Armada.

El crédito tiene la autorización del ministro de Economía y la firma del secretario de Finanzas.

En este sentido, el documento habilito al Ministerio de Economía a realizar modificaciones operativas al contrato, siempre que no alteren el objeto, el destino de los fondos, el monto ni la prórroga de jurisdicción extranjera.

El documento cuenta con dos anexos, en el primero se autoriza el crédito por €71,7 millones, con garantía de la agencia italiana SACE y participación de SIMEST.

En este caso, el 100% del capital e intereses (excepto interés punitorio) están cubiertos por SACE y el Estado italiano. Con un plazo de pago de 138 meses (11,5 años) desde la firma.

El crédito está estructurado en dos tramos, un primero de €50,05 millones y un segundo de €21,62 millones.

La Tasa de interés puede ser fija (CIRR) o variable (EURIBOR + margen) y parte del costo de tasa es subsidiado por SIMEST.

Un dato interesante, algo que suele suceder en compras europeas, es que la jurisdicción de la operación se hizo bajo Ley Inglesa.

Esto implica que el contrato se interpreta y se ejecuta según el derecho inglés, no según la ley argentina, y se define en caso de ser necesario en un tribunal de Londres.

Además, según el anexo existe una renuncia parcial a inmunidad soberana, con exclusiones (BCRA, bienes militares, bienes diplomáticos, patrimonio cultural, etc.).

El anexo tiene clausulas sensibles, como un default cruzado con deuda externa y la prohibición de ceder esta deuda a fondos buitre.

La entidad financiera, Crédit Agricole, es uno de los grupos financieros más grandes de Europa y del mundo, de origen francés.

Se trata de un banco internacional con sede en Francia, que funciona como un grupo bancario cooperativo, pero con fuerte presencia global y se especializa en el financiamiento de grandes proyectos y préstamos a Estado, especialmente en energía, defensa e infraestructura.

El gobierno continúa así con el reequipamiento para la Defensa, de la mano del objetivo de Estados Unidos, de tener en Argentina un socio en la región.

Durante una entrevista, el enviado de Trump en nuestro país, el embajador Peter Lamelas, aseguró que el tema militar será central para su administración.

“La modernización de lo militar argentino es muy importante para los Estados Unidos y los Estados Unidos está dispuesto a todo lo que quiera Argentina a discutirlo, a ver cómo podemos ayudarla”, concluyó el norteamericano.