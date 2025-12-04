Un gobernador peronista rompe el bloque K y favorece a Milei: cómo fue la jugada

En medio del recambio legislativo, también se produjeron movimientos en la cúpula militar. Tras la designación del exjefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, como nuevo ministro de Defensa se apuntalaron los nuevos comandantes de las tres fuerzas y el nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto. Que se negoció tras bambalinas.

El Cronista ya había adelantado los cambios que se iban a producir en la cúpula militar, también las intenciones de Karina Milei de producir una razia profunda en las mismas, pero la decisión de designar a Presti como nuevo ministro sin la renuncia a su cargo vino con algunas condiciones.

Recordemos que Presti no se retiró, es decir, sigue ostentado rango militar y por lo tanto no puede tener oficiales por debajo que tengan más jerarquía que él .

En este sentido, algunas voces disidentes internas habían planteado la necesidad de que el teniente general debía evitar una purga y por lo tanto retirarse. Sin embargo, Presti pasó a disponibilidad y sigue activo.

De esta manera, el acuerdo al que llegó el nuevo ministro es no retirarse, y negociar los cambios. Por esto, Zurich que podía ser apuntado como jefe de Estado Mayor Conjunto quedó como jefe de Ejército y la jefatura de las tres fuerzas la asumió la Armada.

“Pararon comentarios sobre retiro, a cambio de que la purga no fuera profunda”, indicó una voz allegada a la Armada, en diálogo con El Cronista.

El jefe del Estado Mayor Conjunto será el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, este reemplazará al aviador Xavier Isaac, quién pasará a retiro y quedará lejos de ocupar el lugar de ministro que pretendía.

Nogare es descripto como un oficial de inteligencia de perfil bajo, hasta ahora se desempeñó como Subjefe del EMCO. Además, es compañero de promoción del hasta ahora jefe de la Armada, Carlos Allievi.

En 1994 recibió la medalla “A la Fuerza Multinacional que liberó Kuwait”, otorgada por el Reino de Arabia Saudita por su participación en el bloqueo naval a Irak durante la guerra del Golfo Pérsico entre 1990 y 1991.

“El subjefe del EMCO es secundario, solo importan el jefe y el comandante de operaciones” , explicaron a El Cronista, por qué no se pensó que él sería la elección.

En la jefatura del Ejército Argentino, para reemplazar a Presti, irá el General de División Oscar Santiago Zarich, quien era hasta ahora comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Un punto clave, es que el oficial sería compañero de promoción de Presti y amigo personal.

Oscar Zarich

Zarich había llevado a cabo el ejercicio militar “Libertador”, movilizando a cerca de 2.500 efectivos y 300 vehículos en un operativo orientado a optimizar el despliegue logístico y modernizar la estructura operativa.

Voces internas, dentro del Ejército, aseguraron que al General lo llaman “el restaurador” porque “a dónde lo mandan pone todo en orden” .

Para la Armada, quedará como conductor el Vicealmirante Juan Carlos Romay, hasta ahora se desempeñó como director general de Educación de la Armada. Según pudo corroborar este medio, fuentes en la Armada hablan bien de su gestión interna y la opinión general que se tiene de él en la Fuerza.

Juan Carlos Romay

Entre los comandos ejercidos se encuentran el buque multipropósito ARA “Punta Alta”; el buque logístico ARA “Patagonia” y el buque escuela fragata ARA “Libertad”.

También se desempeñó como Director de la Escuela Naval Militar, Director General de Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y como Director General del Personal y Bienestar de la Armada .

La única fuerza que no sufrirá cambios será la Fuerza Aérea, dónde el brigadier mayor Gustavo Valverde no tiene un problema de antigüedad con respecto a Presti.

Gustavo Valverde

Egresado de Escuela de Aviación Militar en 1989, Velarde es Piloto de caza A-4B A4-C y A4-R. Fue el Jefe del Departamento de Operaciones en Desarrollo del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20 .

En 2020 fue el agregado de Defensa en el Reino de España con extensión en el Reino de Marruecos y en el Reino de Países Bajos. .

En 2021 fue instructor de vuelo en la Escuela de Cazas en el Reino de España, volando sistemas de armas F-5. En 2022 fue Jefe de Departamento del Comando Conjunto Aeroespacial.

En 2023, en tanto, se desempeñó como 2° Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto.

Valverde había asumido sus funciones tras que su predecesor sea removido del cargo por utilización indebida de fondos públicos. Fernando Luis Mengo había utilizado aviones de la Fuerza Aérea para cuestiones personales.