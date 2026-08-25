EL feriado es en una localidad bonaerense.

El ciclo escolar 2026-2027 ya tiene fecha de inicio y, junto con el regreso a las aulas, también quedaron definidos los primeros días de descanso para los estudiantes de educación básica en México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que el primer descanso oficial será el miércoles 16 de septiembre de 2026, con motivo de la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

Oficial | Confirman el feriado del miércoles 16 de septiembre: trabajadores y estudiantes tendrán día de descanso obligatorio en todo el país

La suspensión de clases aplicará a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, de acuerdo con el calendario escolar oficial.

Primer puente escolar: miércoles 16 de septiembre

El 16 de septiembre será el primer día sin clases del ciclo 2026-2027. La fecha corresponde al aniversario del inicio de la Independencia de México y también está contemplada como día de descanso obligatorio en la legislación laboral.

Sin embargo, debido a que en 2026 caerá en miércoles, no habrá un fin de semana largo para los estudiantes.

¿Qué otros días no habrá clases?

Además del 16 de septiembre, el calendario escolar contempla otros días de suspensión relacionados con celebraciones oficiales y periodos de descanso:

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026

1 de enero de 2027

6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

A estas fechas se suman las jornadas destinadas a las reuniones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), durante las cuales los alumnos tampoco tendrán clases:

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

¿Cuándo serán las vacaciones?

El calendario escolar establece dos principales periodos vacacionales.

El receso de invierno comenzará el 21 de diciembre de 2026 y terminará el 5 de enero de 2027. El regreso a las aulas está previsto para el 7 de enero.

Posteriormente, las vacaciones correspondientes a Semana Santa se extenderán del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Estas fechas permiten que las familias puedan organizar con anticipación viajes, actividades y periodos de descanso durante el año escolar.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026-2027?

El ciclo escolar concluirá el 9 de julio de 2027. De acuerdo con el calendario establecido por la SEP, las escuelas de educación básica deberán cumplir con un total de 185 días efectivos de clases durante el periodo escolar.

De esta manera, las autoridades educativas ya tienen definidas las principales fechas de clases, suspensiones, reuniones docentes y vacaciones para el ciclo 2026-2027.