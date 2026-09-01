Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en septiembre un nuevo aumento en sus haberes, de acuerdo con el esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024.

La actualización será del 2,1%, en línea con la inflación de julio informada por el INDEC, y llevará la jubilación mínima de $419.775,93 a $428.591,22.

Además, quienes cumplan con los requisitos podrán sumar un bono de hasta $70.000, por lo que el ingreso total de quienes cobran la mínima y reciben el refuerzo completo llegará a $498.591,22.

El cambio que estableció el Decreto 274/2024 para las jubilaciones

El Decreto 274/2024 modificó la fórmula de movilidad previsional y estableció que los haberes de las prestaciones alcanzadas se actualicen mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional publicado por el INDEC.

El objetivo fue reemplazar la fórmula anterior y establecer un mecanismo de actualización vinculado directamente con la evolución de los precios. La norma también determinó que la aplicación del índice no puede generar una disminución del haber que percibe el beneficiario.

Desde este esquema surge el aumento que ANSES aplica en septiembre: la inflación de julio funciona como referencia para determinar la actualización de los haberes del mes.

Jubilados ANSES: cuánto aumenta la jubilación mínima en septiembre y quiénes podrán cobrar el bono de hasta $70.000. Shutterstock

Jubilados ANSES: cuánto cobrarán en septiembre con el aumento

Con la suba del 2,1%, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 a $428.591,22 . El incremento se aplica automáticamente, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite para acceder a la actualización.

La movilidad también alcanza a los haberes superiores. Según los valores informados, la jubilación máxima llegará a aproximadamente $2.884.013,08 en septiembre.

El aumento corresponde al haber previsional y no se calcula sobre el bono extraordinario. Es decir, el refuerzo de hasta $70.000 se mantiene como un concepto separado.

Bono de $70.000: quiénes pueden cobrarlo y cuánto recibirán

Los jubilados que cobran la mínima y cumplen con las condiciones para recibir el refuerzo podrán sumar $70.000 a su haber de septiembre.

La cuenta para quienes accedan al bono completo será:

Jubilación mínima: $428.591,22

Bono: hasta $70.000

Total: hasta $498.591,22

El refuerzo no necesariamente será de $70.000 para todos los beneficiarios. Quienes tengan un haber superior a la mínima pueden recibir un complemento menor, destinado a alcanzar el límite establecido.

Por ejemplo, con un haber de $440.000, el complemento sería de $58.591,22, mientras que quien cobre $460.000 podría recibir $38.591,22, siempre que reúna las condiciones correspondientes.