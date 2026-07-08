A la hora de hacer las compras en el supermercado, muchas personas se preguntan si es mejor comprar atún en aceite o en agua y cuál es más saludable.

Aunque ambos productos provienen del mismo pescado y contienen proteínas de ata calidad, presentan diferencias que deben ser tomadas en cuenta según los objetivos de cada persona.

Cuáles son las diferencias entre el atún en aceite y el atún en agua

La principal diferencia, como dice el nombre, radica en el líquido de conservación. El que se conserva en agua suele tener un aporte menor en grasas y calorías, mientras que el que tiene aceite contiene un valor energético mayor . Incluso, aunque se escurra antes de consumirlo, no se elimina por completo.

Características del atún en aceite

Mayor aporte de grasas y calorías

Proteínas de alta calidad

Textura más jugosa y sabor más intenso

Mayormente usado en tartas, pizzas, pastas, empanadas y rellenos

Puede escurrirse para eliminar el exceso de aceite

Características del atún en agua

Aporta menos calorías y grasas totales

Sabor más suabe y textura más firme

Usado idealmente en ensaladas, sándwiches y preparaciones livianas

Contiene proteínas de alta calidad

Conviene comprar atún en aceite o en agua

La elección dependerá principalmente de las preferencias personales, el tipo de preparación y el presupuesto.

Si se busca bajar de peso o controlar las calorías, el atún al agua suele ser la mejor opción porque aporta proteínas con menor calorías. Si se busca tener más saciedad y una dieta con más grasas saludables, el atún en aceite suele ser buena elección.