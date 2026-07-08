En esta noticia

A la hora de hacer las compras en el supermercado, muchas personas se preguntan si es mejor comprar atún en aceite o en agua y cuál es más saludable.

Aunque ambos productos provienen del mismo pescado y contienen proteínas de ata calidad, presentan diferencias que deben ser tomadas en cuenta según los objetivos de cada persona.

Te puede interesar

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento

Te puede interesar

Se aproxima el diluvio del año con 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento

Cuáles son las diferencias entre el atún en aceite y el atún en agua

La principal diferencia, como dice el nombre, radica en el líquido de conservación. El que se conserva en agua suele tener un aporte menor en grasas y calorías, mientras que el que tiene aceite contiene un valor energético mayor. Incluso, aunque se escurra antes de consumirlo, no se elimina por completo.

Características del atún en aceite

  • Mayor aporte de grasas y calorías
  • Proteínas de alta calidad
  • Textura más jugosa y sabor más intenso
  • Mayormente usado en tartas, pizzas, pastas, empanadas y rellenos
  • Puede escurrirse para eliminar el exceso de aceite

Características del atún en agua

  • Aporta menos calorías y grasas totales
  • Sabor más suabe y textura más firme
  • Usado idealmente en ensaladas, sándwiches y preparaciones livianas
  • Contiene proteínas de alta calidad

Te puede interesar

Se aproxima un diluvio histórico de 48 horas de tormentas, granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Te puede interesar

Pollo con piel amarilla o piel blanca: cuál es la diferencia y cuál conviene comprar

Conviene comprar atún en aceite o en agua

La elección dependerá principalmente de las preferencias personales, el tipo de preparación y el presupuesto.

Si se busca bajar de peso o controlar las calorías, el atún al agua suele ser la mejor opción porque aporta proteínas con menor calorías. Si se busca tener más saciedad y una dieta con más grasas saludables, el atún en aceite suele ser buena elección.