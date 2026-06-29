El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la primera semana de julio estará dominada por condiciones plenamente invernales, con heladas generalizadas, mínimas bajo cero y un marcado descenso térmico que alcanzará su punto máximo el jueves 2 de julio, el cual se podría convertir en el día más frío del año en diferentes regiones.

Cuando llegará el día más frío del año en Argentina

Los pronósticos indican que el descenso de temperatura comenzará a sentirse con fuerza desde el inicio de la semana, aunque el momento más crítico podría llegar entre el miércoles 1 de julio y el jueves 2 de julio.

Durante el miércoles ingresará un nuevo pulso de aire polar que fortalecerá el frio ya instalado sobre gran parte del territorio nacional. Este fenómeno provocará un nuevo desplome de las temperaturas y dejará condiciones ideales para la formación de heladas intensas.

Si las previsiones actuales se mantienen, el jueves será el día con los registros térmicos más bajos del año en amplias zonas del país.

En muchas localidades se esperan amaneceres con temperaturas cercanas o inferiores a los 0 °C, mientras que en distintas regiones del interior las mínimas podrían ubicarse varios grados por debajo del punto de congelación.

Las máximas también serán muy bajas y, en numerosos casos, no superarán los 10 °C o 12 °C, por lo que el ambiente permanecerá frío durante toda la jornada.

Ola de frío polar en Argentina: cuándo será el día más frío del año, según el SMN. Fuente: Shutterstock

Qué provincias serán las más afectadas por la ola de frío polar

La masa de aire polar tendrá un impacto sobre buena parte de la Argentina, aunque las condiciones más severas se concentrarán en la Patagonia, la región pampeana, Cuyo y el centro del país.

Entre las zonas donde se prevén temperaturas extremadamente bajas aparecen:

Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La Pampa.

Córdoba.

San Luis.

Mendoza.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Gran parte de la Patagonia.

En el AMBA, las temperaturas mínimas descenderán hasta valores cercanos a los 0 °C en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en sectores suburbanos del conurbano podrían registrarse entre -3 °C y -4 °C durante las primeras horas del jueves.

Cómo seguirá el clima durante la primera semana de julio

El ingreso del aire polar no será un fenómeno pasajero. Los modelos meteorológicos muestran que el sistema de alta presión permanecerá instalado durante varios días, favoreciendo un ambiente estable pero muy frío.

Esto significa que las lluvias prácticamente desaparecerán en gran parte del centro del país y predominarán jornadas con cielo mayormente despejado, baja humedad y viento leve.

Sin embargo, esa estabilidad atmosférica también permitirá que las noches sean cada vez más frías, ya que la ausencia de nubosidad facilita la pérdida de calor acumulado durante el día.

Las mañanas continuarán con heladas en numerosas provincias, mientras que las tardes ofrecerán un leve alivio gracias al sol, aunque las temperaturas seguirán por debajo de los valores habituales.