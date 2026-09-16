Alerta | La Fuerza Aérea Argentina lanzó un misil antiaéreo y una localidad quedó en el centro de una operación histórica

La Fuerza Aérea Argentina realizó el lanzamiento de un misil antiaéreo durante un ejercicio conjunto en Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires.

La maniobra marcó un hito en la recuperación de la capacidad misilística tierra-aire del país.

En qué consistió el ejercicio “Santa Bárbara”

El operativo se desarrolló en el Celpa II de Mar Chiquita y reunió a efectivos de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada Argentina. Se trata de un entrenamiento conjunto de defensa antiaérea.

La práctica se enmarcó dentro del Plan de Ejercicios Operativos “Aquiles 2026”, del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea.

Durante el ejercicio, el Grupo 1 de Defensa Antiaérea desplegó cuatro escuadrones operativos, pertenecientes a las brigadas aéreas IX, VI y V, además del propio de la Base Aérea Militar Mar del Plata.

La maniobra incluyó tareas de despliegue, emplazamiento y operación de los sistemas antiaéreos, y simuló ataques aéreos con el Sistema de Armas E-312 Tucano de la III Brigada Aérea como blanco de entrenamiento.

El misil que marcó el hito

El ejercicio finalizó con el lanzamiento de un misil antiaéreo de corto alcance RBS-70 NG, de origen sueco. Este sistema portátil se guía por láser mediante la técnica conocida como “beam rider”, lo que dificulta su interferencia.

Entre sus características principales:

Alcance de hasta 10 kilómetros

Capacidad de intercepción de blancos a hasta 5 kilómetros de altura

Operación posible en todo tipo de condición climática

Fuerza Aérea Argentina lanzó un misil antiaéreo y una localidad quedó en el centro de una operación histórica. Fuerza Aérea Argentina / Composición con Canva

El lanzamiento representa un paso concreto en la recuperación de la capacidad de defensa aeroespacial directa de la Argentina, un área que las Fuerzas Armadas vienen reforzando en los últimos años dentro del plan de reequipamiento militar.

Para la Fuerza Aérea, este tipo de ejercicios no solo permite comprobar el funcionamiento técnico del sistema, sino también la coordinación entre las tres fuerzas ante un escenario de defensa aérea real.