Atención jubilados de PAMI: confirmaron el listado oficial de hospitales para atenderse en Rosario

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Los afiliados de PAMI en Rosario cuentan con dos centros de atención exclusiva dentro de la ciudad, además de la red de agencias en todo el país.

Conocer la dirección y la forma correcta de pedir turno evita demoras innecesarias a la hora de atenderse.

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Dónde quedan y cómo son

  • Policlínico PAMI I: el edificio principal está en Sarmiento 373, mientras que la atención ambulatoria se realiza en Sarmiento 455/71. Los turnos se piden al 0341-480-3520 o al 0341-480-3509.
  • Policlínico PAMI II: ubicado en Olivé 1159, con turnos presenciales de 7 a 13 horas o por sistema online.

Ambos centros ofrecen guardia, internación y atención ambulatoria con especialistas para las necesidades más frecuentes de las personas mayores.

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Cómo pedir el turno paso a paso

El circuito para conseguir un turno con un especialista es el mismo en los dos policlínicos:

  • Pedir al médico de cabecera una orden electrónica para la especialidad requerida.
  • Ingresar a “Mi Cartilla” desde la app “Mi PAMI” con el número de afiliación y el DNI.
  • Elegir la especialidad y buscar el profesional disponible.
  • Confirmar el turno directamente desde la aplicación.
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El trámite también puede hacerlo una persona de confianza designada por el afiliado, algo útil para quienes tienen dificultades de movilidad.

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Además, si un afiliado rosarino viaja a otra ciudad, puede buscar el centro más cercano desde la sección “Estoy de viaje ¿Dónde me atiendo?” del sitio oficial de PAMI.