Atención jubilados de PAMI: confirmaron el listado oficial de hospitales para atenderse en Rosario

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Los afiliados de PAMI en Rosario cuentan con dos centros de atención exclusiva dentro de la ciudad, además de la red de agencias en todo el país.
Conocer la dirección y la forma correcta de pedir turno evita demoras innecesarias a la hora de atenderse.
Dónde quedan y cómo son
- Policlínico PAMI I: el edificio principal está en Sarmiento 373, mientras que la atención ambulatoria se realiza en Sarmiento 455/71. Los turnos se piden al 0341-480-3520 o al 0341-480-3509.
- Policlínico PAMI II: ubicado en Olivé 1159, con turnos presenciales de 7 a 13 horas o por sistema online.
Ambos centros ofrecen guardia, internación y atención ambulatoria con especialistas para las necesidades más frecuentes de las personas mayores.
Cómo pedir el turno paso a paso
El circuito para conseguir un turno con un especialista es el mismo en los dos policlínicos:
- Pedir al médico de cabecera una orden electrónica para la especialidad requerida.
- Ingresar a “Mi Cartilla” desde la app “Mi PAMI” con el número de afiliación y el DNI.
- Elegir la especialidad y buscar el profesional disponible.
- Confirmar el turno directamente desde la aplicación.
El trámite también puede hacerlo una persona de confianza designada por el afiliado, algo útil para quienes tienen dificultades de movilidad.
Además, si un afiliado rosarino viaja a otra ciudad, puede buscar el centro más cercano desde la sección “Estoy de viaje ¿Dónde me atiendo?” del sitio oficial de PAMI.