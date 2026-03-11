El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa durante marzo de 2026 con su esquema de medicamentos gratuitos, un beneficio clave para millones de jubilados y pensionados en todo el país. El programa apunta a reducir el gasto en salud de los adultos mayores y garantizar el acceso a tratamientos fundamentales, sobre todo en casos de enfermedades crónicas o de alto costo. Este sistema forma parte de la política sanitaria del organismo y se sostiene en un vademécum actualizado que reúne los medicamentos con cobertura total o parcial. Además, incluye un subsidio social para quienes necesiten un remedio que no figure entre los productos gratuitos. El vademécum es el listado oficial que reúne los medicamentos con descuento para los afiliados. Su diseño apunta a cubrir las patologías más frecuentes entre personas mayores y asegurar que los tratamientos esenciales estén disponibles sin costos elevados. Los afiliados pueden retirar los remedios en farmacias adheridas con la receta del médico de cabecera. En la mayoría de los casos, se trata de recetas electrónicas que se envían directamente al comercio, lo que simplifica el proceso y evita trámites presenciales. Cuando el medicamento indicado no tiene cobertura total, el afiliado puede pedir un subsidio social. Este beneficio permite acceder al tratamiento sin pagar el valor completo y está pensado para situaciones económicas complejas o recetas que no figuran dentro de los productos gratuitos. El trámite es sencillo y se realiza de forma digital: Una vez aprobado el pedido, el médico de cabecera puede emitir la receta electrónica. El afiliado solo debe presentar su DNI y credencial en la farmacia para retirar el medicamento. El plan de PAMI incluye una amplia lista con cobertura del 100%. Estos medicamentos se destinan principalmente a tratamientos prolongados o patologías de alto impacto en la salud. El listado de cobertura total incluye: Estos productos se retiran sin costo cuando el afiliado cumple los requisitos establecidos por el organismo. Además de los medicamentos gratuitos, el sistema también ofrece descuentos parciales: Estos descuentos se aplican sobre el precio de referencia definido por PAMI, que suele ser menor al valor de mercado en otros sistemas de salud. Para acceder a la cobertura total, los afiliados deben cumplir ciertas condiciones económicas. Entre los requisitos más importantes figuran: Aun así, PAMI contempla excepciones. Si el tratamiento representa al menos el 15% de los ingresos mensuales, el afiliado puede acceder al beneficio incluso si no cumple algún punto de la lista.