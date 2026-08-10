Es oficial | El Gobierno anunció miércoles feriado y todos los habitantes tendrán un descanso a mitad de semana. (Representación creada con IA)

El calendario de días festivos de México para 2026 contempla una jornada de descanso a mitad de semana en septiembre. El miércoles 16 de septiembre se conmemora el aniversario del inicio de la Independencia y la fecha está reconocida como día de descanso obligatorio para los trabajadores comprendidos por la legislación laboral.

La fecha no responde a una medida extraordinaria ni a un anuncio reciente. El 16 de septiembre está incluido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo entre los días de descanso obligatorio y, en 2026, caerá específicamente un miércoles.

Es oficial: por qué el miércoles 16 de septiembre será feriado en México

El Día de la Independencia de México se conmemora cada 16 de septiembre. Para 2026, el calendario oficial ubica esta celebración en miércoles, por lo que muchos trabajadores tendrán una interrupción de la semana laboral.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) confirma que esta fecha forma parte de los descansos obligatorios establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Los empleados alcanzados por esta normativa tienen derecho a descansar y recibir su salario correspondiente.

Qué pasa si una persona tiene que trabajar el 16 de septiembre

Que se trate de un día de descanso obligatorio no significa que todas las actividades del país deban detenerse. Hay establecimientos y servicios que pueden continuar funcionando y requerir personal durante la jornada.

En esos casos, PROFEDET señala que quienes trabajen durante un día de descanso obligatorio tienen derecho al pago correspondiente al día más un salario doble por el servicio prestado, lo que equivale en total a recibir el triple del salario diario.

Los puntos principales para el próximo 16 de septiembre son:

Fecha: miércoles 16 de septiembre de 2026.

Conmemoración: aniversario del inicio de la Independencia de México.

Condición laboral: día de descanso obligatorio.

Si se trabaja: corresponde el pago previsto por la legislación para estas jornadas.

Decretan feriado el viernes 7 de agosto y habrá un fin de semana XL para todos estos trabajadores. Shutterstock / Composición Canva

Qué otros feriados quedan después del 16 de septiembre en 2026

Tras el feriado de septiembre, el calendario laboral todavía contempla otras fechas de descanso obligatorio durante el último tramo del año.

El lunes 16 de noviembre corresponde al descanso por la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Más adelante, el viernes 25 de diciembre será el descanso obligatorio correspondiente a Navidad.

De esta manera, el feriado del 16 de septiembre tendrá la particularidad de caer en plena mitad de la semana laboral, mientras que los dos descansos obligatorios posteriores de 2026 se ubicarán un lunes y un viernes.