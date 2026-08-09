Millones de personas disfrutarán de un nuevo fin de semana largo gracias a un feriado oficial que se celebrará el lunes 10 de agosto de 2026. La fecha corresponde al Día de la Victoria (Victory Day), una jornada conmemorativa que se mantiene vigente en un estado de Estados Unidos y que otorgará un día de descanso a trabajadores y empleados públicos.

El Gobierno decretó feriado para este lunes 10 de agosto

El lunes 10 de agosto de 2026 se conmemora el Victory Day, un feriado estatal que recuerda la victoria de los Aliados sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento que marcó el final del conflicto en el Pacífico en 1945.

Aunque se trata de un feriado oficial, no se celebra en todo el país. El Día de la Victoria es una festividad exclusiva del estado de Rhode Island, donde oficinas gubernamentales, escuelas y numerosos comercios modificarán su funcionamiento durante esa jornada.

Rhode Island es el único estado de Estados Unidos que continúa reconociendo oficialmente esta fecha como feriado.

El lunes 10 de agosto de 2026, el estado de Rhode Island celebrará el Victory Day, un feriado oficial. Fuente: El Cronista.

Qué servicios se verán afectados durante el feriado

Durante el feriado es habitual que permanezcan cerrados:

Oficinas estatales

Tribunales estatales

Escuelas públicas

Diversas dependencias gubernamentales

Muchos comercios, restaurantes, supermercados y centros turísticos suelen operar con horarios reducidos.

Habrá un nuevo fin de semana largo

Como el feriado se celebra el lunes 10 de agosto, quienes no trabajen ese día podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso:

Sábado 8 de agosto

Domingo 9 de agosto

Lunes 10 de agosto

Esto convierte al Día de la Victoria en uno de los fines de semana largos más importantes del verano en Rhode Island.