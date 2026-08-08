Miles de trabajadores podrán gozar de un nuevo feriado el próximo viernes 14 de agosto y, así, habrá un fin de semana extralargo adicional, ya que este asueto se empalmará con fin de semana y el descanso del lunes 17 de agosto .

De esta forma, tras el fin de las vacaciones de invierno, un grupo de argentinos podrá gozar de una semana laboral corta de 3 jornadas que se aplicará también para las clases de los estudiantes alcanzados por el asueto. En este sentido, estos grupos familiares podrán aprovechar para hacer una escapada.

¿Por qué no es feriado en todo el país?

En este caso, no habrá un feriado nacional, sino un asueto para dos municipios de la Provincia de Buenos Airesque gozarán de una nueva jornada extraordinaria por aniversarios fundacionales yfiestas patronales.

El próximo viernes 14 de agosto, los habitantes del partido de Bartolomé Bravio y de Quilmes podrán disfrutar de un nuevo asueto que se empalma con el fin de semana largo que va del viernes 15 de agosto al domingo 17 en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General San Martín .

Foto: Magnific. ChatGPT

Los habitantes de estas dos localidades bonaerenses tendrán una semana laboral de 3 días

¿Quiénes tendrán feriado el jueves 14 de agosto?

Por el aniversario fundacional, los habitantes de Bartolomé Bravio y de Quilmes tendrán feriado. Será para sector público y habrá una jornada no laborable opcional para los privados que sean autorizados por sus empleadores.

El fin de semana se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de ambas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El siguiente feriado a nivel nacional será recién el lunes 17 de agosto, cuando se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General San Martín .

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: