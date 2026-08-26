La licencia de conducir incorporó un nuevo requisito para quienes inicien trámites vinculados con el permiso para manejar.

La medida establece que los solicitantes deberán informar un domicilio electrónico en carácter de declaración jurada, que será utilizado para recibir comunicaciones oficiales.

La exigencia fue establecida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mediante la Disposición 59/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de febrero de 2026. La normativa alcanza a todo nuevo trámite relacionado con la Licencia Nacional de Conducir.

En concreto, establece: “Que, por lo precedentemente expuesto, resulta oportuno, y conveniente incorporar como requisito para todo trámite relacionado con la Licencia Nacional de Conducir el deber de informar en carácter de declaración jurada un domicilio electrónico donde se tendrán por válidas todas las notificaciones relacionadas con el estado de la Licencia Nacional de Conducir y todos los antecedentes suscitados en ocasión del tránsito”

Licencia de conducir: cuál es el nuevo requisito obligatorio para realizar trámites y recibir notificaciones oficiales por correo electrónico.

¿Cuál es el nuevo requisito para tramitar la licencia de conducir?

La normativa establece que, junto con todo nuevo trámite relacionado con la Licencia Nacional de Conducir, el solicitante deberá declarar un domicilio electrónico.

La información debe ser presentada con carácter de declaración jurada y constituye un requisito indispensable para que el trámite pueda continuar.

En la práctica, se trata de una dirección de correo electrónico que quedará asociada con el trámite. El solicitante deberá declarar que comprende y acepta que ese medio será considerado válido para determinadas comunicaciones oficiales.

¿Qué notificaciones llegarán al correo electrónico declarado?

El domicilio electrónico tendrá como finalidad centralizar las comunicaciones vinculadas con la situación de la licencia de conducir . Según la Disposición 59/2026, allí podrán considerarse válidas las notificaciones relacionadas con el estado de la tramitación.

Además, el mismo medio podrá utilizarse para comunicar información vinculada con antecedentes nacionales de tránsito atribuidos hacia el solicitante en ocasión de la circulación por la vía pública.