El Gobierno nacional implementó una modificación clave en el proceso para obtener y renovar la licencia de conducir. Desde ahora, quienes inicien el trámite deberán informar obligatoriamente un domicilio electrónico, que tendrá carácter de declaración jurada y validez legal para todas las notificaciones vinculadas al carnet. La medida fue oficializada a través de la Disposición 59/2026 emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y ya rige para todos los trámites de licencias de conducir en el país. Según la normativa, el correo electrónico que declare el solicitante pasará a funcionar como domicilio electrónico oficial. Esto significa que todas las comunicaciones relacionadas con el estado del trámite se enviarán exclusivamente por dicha vía. La disposición establece que sin la denuncia de este domicilio digital no se podrá continuar con la gestión de la licencia. Además, las notificaciones enviadas al correo informado serán consideradas válidas, siempre que el titular de la licencia de conducir haya aceptado previamente esta modalidad. El mail declarado no solo servirá para informar avances o resultados del trámite, sino también para notificar antecedentes de tránsito vinculados a infracciones de tránsito o situaciones relacionadas con la circulación en la vía pública. En la Disposición 59/2026 se informó la incorporación de dos anexos que forman parte del nuevo esquema. El primero incorpora una cláusula en la plataforma digital de trámites, mediante la cual el solicitante acepta que las notificaciones enviadas al correo declarado tendrán plena validez legal. El segundo anexo suma una declaración jurada específica al Formulario Único de Trámite del sistema SINALIC. En ese documento, el titular de la licencia de conducir debe informar su domicilio electrónico y aceptar expresamente las condiciones de notificación establecidas. Según se indica en la Ley de Tránsito 24.449, para que una persona pueda acceder a una licencia de conducir, se deben cumplir una serie de requisitos fundamentales para obtenerla. Entre los más importantes se encuentran: