Los conductores de Texas que tengan la licencia suspendida, revocada, cancelada o denegada no podrán recuperarla hasta pagar la tarifa de reinstalación exigida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

La medida rige en todo el estado, incluidas ciudades como Houston, San Antonio, Dallas y El Paso, y afecta a cualquier persona con un trámite pendiente ante el organismo.

El DPS estableció que el monto de la tarifa varía según el motivo de la suspensión: la mayoría de los casos requiere un pago de u$s 100, mientras que las infracciones vinculadas a manejo bajo los efectos del alcohol (DWI) elevan el costo a u$s 125.

El pago puede completarse de forma online a través del sistema de elegibilidad de licencias del estado .

¿Qué es la tarifa de reinstalación de la licencia de conducir en Texas?

La tarifa de reinstalación es un pago obligatorio que el DPS exige antes de habilitar nuevamente una licencia de conducir suspendida, revocada, cancelada o denegada. Sin ese pago, el trámite queda bloqueado sin importar si el conductor ya cumplió con el resto de los requisitos legales.

El monto exacto depende de la causa de la suspensión. Además del pago, el DPS puede solicitar documentación adicional, como comprobantes de seguro o constancias judiciales:

Copia del aviso de suspensión, si está disponible

Nombre completo, fecha de nacimiento y número de licencia en cada documento

Comprobantes de cumplimiento según el motivo de la suspensión

La tarifa de reinstalación es un pago obligatorio que el DPS exige antes de habilitar nuevamente una licencia de conducir suspendida, revocada, cancelada o denegada. Shutterstock

¿Qué pasa si no se paga la tarifa de la licencia de conducir?

Mientras la tarifa no se cancele, el conductor no podrá recuperar su licencia y permanecerá inhabilitado para circular legalmente en ningún punto del estado, incluidas Houston, San Antonio, Dallas y El Paso. El pago puede realizarse de forma online, con un procesamiento de entre 24 y 48 horas.

Quienes no puedan abonar el monto en línea deben enviar el pago junto con la documentación de cumplimiento por correo postal a la oficina de Recepción Central de Pagos del DPS en Austin. En ese caso, el organismo estima un plazo de hasta 21 días hábiles para procesar la reinstalación.