Los lentes constituyen una herramienta esencial para millones de individuos. No obstante, el uso diario, la acumulación de polvo y la limpieza inadecuada provocan que los cristales se deterioren con el transcurso del tiempo.

Estos deterioros afectan no solo la apariencia, sino también la calidad de la visión. Por este motivo, expertos en óptica ofrecen un truco sencillo que permite mejorar el estado de las gafas sin la necesidad de adquirir productos costosos.

Ni detergente ni jabón: el sencillo truco para eliminar los rayones de los lentes y evitar su deterioro

¿Por qué se forman rayaduras en los anteojos?

Los rayones surgen por diversas causas:

Limpiar los cristales en seco con telas ásperas.

Guardar las gafas sin funda en bolsos o mochilas.

Exposición a partículas de polvo y arena.

Uso prolongado sin mantenimiento adecuado.

Lo que debes evitar al limpiar tus lentes para mantenerlos en perfectas condiciones

Se considera que el uso de vinagre, limón o limpiadores abrasivos es efectivo, pero estos productos pueden dañar el recubrimiento y agravar los rayones. Asimismo, el jabón convencional tampoco es recomendable, puesto que deja residuos que provocan reflejos molestos.

Es fundamental elegir productos que protejan las superficies y mantengan su integridad a largo plazo. Para ello, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Evitar el uso de productos altamente abrasivos.

Optar por limpiadores suaves y específicos para cada tipo de superficie.

Realizar limpiezas periódicas para evitar la acumulación de suciedad.

Consejos de expertos para una limpieza segura de tus lentes

Agua corriente: elimina polvo y partículas sin causar daños al cristal.

Jabón neutro: facilita la eliminación de grasa y suciedad sin perjudicar el tratamiento del lente.

Paño de microfibra: previene la formación de pelusas y arañazos.

Limpiador óptico o toallitas especiales: son una opción práctica para viajes o uso cotidiano.

Instrucciones paso a paso para disminuir las rayaduras y mejorar la visión

Coloca los lentes bajo el grifo y humedece toda la superficie. Enjuaga con abundante agua hasta eliminar cualquier resto de espuma. Aplica una pequeña cantidad de jabón neutro con los dedos y frota suavemente en círculos. Seca con un paño limpio y suave, sin presionar demasiado.

Cuidados esenciales para mantener tus gafas en buen estado

Guarda siempre los lentes en su estuche rígido.

Evita limpiarlos en seco o con ropa.

Usa gamuzas limpias y productos específicos para óptica.

No los expongas a superficies abrasivas ni a temperaturas extremas.

General Ópticas

El uso incorrecto de productos de limpieza puede llevar a costosos daños en las gafas. Especialistas aconsejan evitar limpiadores abrasivos y optar por soluciones más seguras que preserven el recubrimiento de los cristales.

Asimismo, resaltan la importancia de reemplazar los lentes una vez que presenten demasiados rayones, para garantizar una visión clara y sin riesgos.

Además, se recomienda realizar revisiones periódicas en ópticas para asegurar el buen estado de las gafas. Esta práctica no solo se centra en la limpieza, sino también en la identificación de problemas visuales que puedan requerir ajustes en la prescripción, contribuyendo así a la salud visual a largo plazo.