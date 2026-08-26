Illinois, en Estados Unidos, aprobó una ley que elimina el examen práctico de manejo para renovar la licencia de conducir de un grupo específico de conductores mayores. La medida, contemplada en la Road Safety & Fairness Act, entró en vigencia el 1 de julio.

El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, confirmó que la nueva normativa reemplaza el examen práctico por un control de vista para quienes califiquen . La organización AARP Illinois también respaldó la ley, que busca actualizar los criterios de renovación según la capacidad de manejo real y no solo la edad.

¿A quiénes exime la ley de rendir el examen de manejo?

El beneficio aplica a los conductores de entre 79 y 86 años. Este grupo, bajo la normativa anterior, debía aprobar un examen práctico detrás del volante además del control de vista para renovar su licencia de conducir.

Los conductores de 87 años o más quedan fuera del beneficio y deberán seguir rindiendo el examen práctico de manejo, tal como establecía la regulación previa a esta ley.

La frecuencia de renovación también cambia según la edad:

Conductores de 79 y 80 años: cada cuatro años

Conductores de 81 a 86 años: cada dos años

Conductores de 87 años o más: renovación anual

Illinois, en Estados Unidos, aprobó una ley que elimina el examen práctico de manejo para renovar la licencia de conducir de un grupo específico de conductores mayores. Chat GPT

¿Cómo impacta este cambio en la licencia de conducir?

Para los conductores que califican, el trámite de renovación se vuelve más rápido y accesible, ya que solo deberán aprobar el control de vista sin someterse a la evaluación práctica de manejo.

Giannoulias sostuvo que los conductores mayores de Illinois muestran un buen historial de seguridad vial, por lo que la ley busca aliviar una carga considerada innecesaria sin resignar los controles de seguridad para el resto de los usuarios de la vía.