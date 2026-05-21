Durante años, la edad funcionó como un criterio automático para evitar la entrevista consular a la hora de gestionar la visa americana. Menores de 14 años y personas mayores de 79 podían completar el trámite sin presentarse en ventanilla, salvo excepciones puntuales establecidas por la autoridad.

El trámite de el documento que habilita el ingreso a los Estados Unidos ha sido objeto de cambios a fines de 2025 y al día de hoy continúan impactando en solicitantes. La modificación no altera los tipos de visa ni los requisitos documentales, pero sí redefine cómo se procesa la solicitud en el consulado y quiénes deben atravesar por un proceso clave.

Visa a EE.UU.: la entrevista consular se establece como norma general

De acuerdo con el aviso oficial del Departamento de Estado, que permanece vigente desde el 1 de octubre de 2025, todos los solicitantes de visas de no inmigrante deben acudir , en principio, a una entrevista consular presencial . Esto incluye expresamente a menores de 14 años y a personas mayores de 79 .

El texto oficial indica que:

La entrevista es la norma que rige para este tipo de trámites.

Las exenciones se limitan a circunstancias específicas.

La edad, por sí sola, ya no constituye un pase automático para eludir la cita en el consulado, incluso en trámites familiares o grupales.

Este cambio no significa que todas las personas serán entrevistadas sin excepción, sino que la entrevista será necesaria y solo se omitirá si el caso se ajusta claramente a alguna de las excepciones vigentes.

Es oficial | El Gobierno de Estados Unidos solicitará entrevistas a extranjeros de esta edad: será condición oficial para entrar al país (foto: archivo).

Excepciones y normativas actuales para menores y adultos mayores en el trámite de visa

En el caso de los menores de 14 años, la práctica ha experimentado un cambio significativo. El niño o niña es considerado solicitante activo y, en la mayoría de los casos, debe asistir a la entrevista consular acompañado de su familia.

Para personas mayores de 79 años, la entrevista se mantiene como un procedimiento estándar. Sin embargo, algunos solicitantes podrían ser elegibles para una exención en el proceso de renovación de visa, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos, tales como plazos, tipo de visa anterior y la ausencia de antecedentes migratorios problemáticos.

El aviso oficial señala que los oficiales consulares tienen la facultad de requerir una entrevista presencial, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.

Las excepciones actualmente en vigor abarcan visas diplomáticas u oficiales, así como ciertos casos de renovación que se encuentran sujetos a plazos estrictos.