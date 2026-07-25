Elegir entre un cargador rápido y un cargador convencional ya no depende únicamente del tiempo para recargar el celular.

La decisión también influye en el rendimiento de la batería a largo plazo y en la forma en que el dispositivo administra la energía.

¿Qué diferencia hay entre un cargador rápido y uno normal?

La principal diferencia está en la potencia que entregan al teléfono.

Un cargador convencional suministra una cantidad menor de energía, por lo que el proceso de carga tarda más tiempo.

En cambio, un cargador rápido utiliza una mayor potencia y tecnologías específicas que permiten recuperar un alto porcentaje de batería en pocos minutos.

Sin embargo, esta mayor velocidad solo funciona cuando el teléfono y el cargador son compatibles con el mismo estándar de carga rápida .

Cuál es mejor para la batería del celular

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Los especialistas señalan que la carga rápida no daña la batería por sí sola , siempre que se utilicen cargadores originales o certificados y compatibles con el dispositivo.

Los teléfonos actuales incorporan sistemas de gestión energética que regulan automáticamente la potencia durante la carga. Cuando la batería alcanza un determinado porcentaje, el propio equipo reduce la velocidad para proteger sus componentes.

Por ese motivo, utilizar un cargador rápido oficial no representa un riesgo adicional frente a un cargador convencional.

Cuándo conviene usar cada tipo de cargador

Los expertos recomiendan adaptar el tipo de carga según cada situación.

El cargador rápido resulta ideal cuando:

Necesitas recuperar batería en pocos minutos.

Vas a salir de casa y el teléfono tiene poca carga.

El dispositivo fue diseñado para carga rápida.

En cambio, un cargador convencional puede ser una buena alternativa cuando:

El celular permanecerá conectado durante varias horas.

Se carga durante la noche.

No existe necesidad de recargar la batería con rapidez.

Qué recomendaciones ayudan a prolongar la vida útil de la batería

Más allá del tipo de cargador, los especialistas destacan que existen hábitos que influyen mucho más en el estado de la batería.

Entre ellos se encuentran:

Utilizar siempre cargadores originales o certificados.

Evitar que el teléfono alcance temperaturas elevadas durante la carga.

No cubrir el dispositivo mientras se está cargando.

Mantener actualizado el sistema operativo.

Evitar golpes o daños en el puerto de carga.

La importancia está en utilizar accesorios compatibles y seguir las recomendaciones del fabricante para que la batería conserve su rendimiento durante más tiempo.