En la actualidad existen formas muy sencillas de comprobar quién está utilizando tu red y es posible identificar todos los equipos conectados en apenas unos minutos.

Si tu conexión a internet tarda más de lo habitual o sufres cortes frecuentes sin explicación, es posible que haya dispositivos ajenos conectados a tu red WiFi.

El truco para revisar quién está conectado al WiFi

La forma más confiable consiste en ingresar a la configuración del router y consultar la lista de dispositivos conectados.

Para hacerlo, solo hay que seguir estos pasos:

Ingresar la dirección IP del router desde el navegador. Las más comunes son 192.168.0.1 , 192.168.1.1 o 10.0.0.1 .

Iniciar sesión con el usuario y contraseña del equipo. Si nunca fueron modificados, normalmente ambos son “admin” , aunque también pueden consultarse en la etiqueta del router o en el manual.

Buscar la sección “Dispositivos conectados” , “Clientes DHCP” o una opción similar.

Revisar la lista de equipos conectados, donde se muestra información como la dirección MAC, la dirección IP y, en algunos casos, el nombre del dispositivo.

En los routers WiFi Mesh o modelos más modernos, las aplicaciones oficiales de fabricantes como Google WiFi o TP-Link Deco permiten visualizar todos los dispositivos conectados mediante una interfaz mucho más sencilla.

Las aplicaciones gratuitas que ayudan a detectar intrusos

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es sencillo y rápido. InaPlavans

Los usuarios de Windows también pueden recurrir a programas gratuitos que analizan automáticamente la red.

Entre las herramientas recomendadas se encuentran:

Wireless Network Watcher , que muestra todos los dispositivos conectados junto con su dirección IP, dirección MAC y nombre.

Acrylic WiFi, una aplicación que ofrece un análisis más avanzado de la red y permite identificar qué equipos están utilizando la conexión.

Solo es necesario instalar la aplicación, ejecutarla y realizar un escaneo para obtener el listado completo de dispositivos conectados.

Cómo proteger la red WiFi de accesos no autorizados

Además de revisar periódicamente la lista de dispositivos conectados, existen algunas medidas que ayudan a reforzar la seguridad de la red.

Las principales recomendaciones son:

Cambiar la contraseña del WiFi de forma periódica.

Utilizar cifrado WPA3 o WPA2 , considerados los protocolos más seguros.

Habilitar el filtrado por dirección MAC para permitir únicamente dispositivos autorizados.

Desactivar la función WPS si no se utiliza, ya que puede representar una vulnerabilidad.

Las señales que indican que alguien podría estar usando tu WiFi

Existen algunos indicios que pueden alertar sobre la presencia de intrusos en la red.

Los más frecuentes son:

Disminución de la velocidad de internet.

Dispositivos desconocidos en la lista de conexiones.

Conexiones intermitentes o inestables.

Si aparece alguno de estos síntomas, lo recomendable es cambiar inmediatamente la contraseña del WiFi y revisar qué dispositivos permanecen conectados.

Este control ayuda a mantener una red más segura, proteger la privacidad y evitar que terceros utilicen la conexión sin autorización.