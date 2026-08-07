EL próximo lunes 10 de agosto es feriado para miles de trabajadores gracias a la celebración de Victory Day, un día festivo que continúa vigente en ciertos sectores de Estados Unidos.

Esta fecha se conmemora año tras año el segundo lunes de agosto y recuerda el final de la Segunda Guerra Mundial tras el anuncio de rendición de Japón en 1945.

Dónde se festeja este feriado del lunes 10 de agosto

Victory Day es un feriado estatal exclusivo de Rhode Island. Esto significa que los trabajadores y empleados públicos del estado pueden disfrutar de una jornada no laborable el lunes 10 y gozar de un fin de semana largo de tres días.

Actualmente, Rhode Island es el único estado del país que mantiene esta conmemoración como feriado legal.

El lunes 10 de agosto es feriado en Rhode Island. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué se conmemora en este feriado del lunes 10 de agosto

La festividad recuerda el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. La rendición de Japón fue anunciada el 15 de agosto de 1945 en territorio japonés, aunque por la diferencia horaria la noticia llegó a Estados Unidos el 14 de agosto.

Posteriormente, la ceremonia oficial de rendición se realizó el 2 de septiembre de 1945. Un año después, el presidente Harry S. Truman declaró el 14 de agosto como Victory Dat y dos años más tarde Rhode Island lo añadió a su calendario de feriados estatales.

Qué oficinas permanecerán cerradas durante este feriado

Al tratarse de un feriado estatal, permanecerán cerradas diversas dependencias de Rhode Island como

Oficinas estatales

Dependencias gubernamentales locales

Algunos servicios públicos administrados por el estado

Como no se trata de un feriado federal, las oficinas del gobierno federal continuarán operando con regularidad.

En el caso del Servicio Postal de Estados Unidos, su funcionamiento también será ordinario, dado que este día festivo no forma parte del calendario federal.