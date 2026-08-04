Millones de trabajadores y estudiantes ya pueden prepararse para disfrutar de un nuevo descanso obligatorio durante la primera semana de agosto.

El calendario oficial incorporará una jornada no laborable que permitirá extender el fin de semana y modificar la actividad habitual en distintos sectores.

¿Quiénes tendrán feriado el viernes 7 de agosto?

Dos países ya confirmaron que el viernes 7 de agosto será feriado nacional por motivos conmemorativos. La decisión impactará en oficinas públicas, instituciones educativas y parte del sector privado.

El viernes 7 de agosto será feriado nacional en:

Bolivia

Perú

En ambos casos, la fecha permitirá conformar un nuevo fin de semana largo para millones de ciudadanos.

¿Por qué es feriado el 7 de agosto en Bolivia?

En Bolivia, el viernes 7 de agosto forma parte de las celebraciones por el 201.º aniversario de la Independencia, proclamada el 6 de agosto de 1825.

Como los actos oficiales se extienden durante varios días, el Gobierno estableció esta jornada como feriado para favorecer la participación en las actividades conmemorativas y permitir un fin de semana largo.

¿Por qué es feriado el 7 de agosto en Perú?

En Perú, el jueves 6 de agosto es feriado nacional por el aniversario de la Batalla de Junín, mientras que el viernes 7 de agosto fue declarado día no laborable.

Esta medida fue impulsada por el Gobierno para fomentar el turismo interno y extender el descanso de la población.

¿Quiénes podrán disfrutar del nuevo fin de semana largo?

El feriado alcanzará a millones de personas, entre ellas:

Trabajadores del sector público.

Empleados del sector privado , según las disposiciones laborales vigentes.

Estudiantes de distintos niveles educativos.

Organismos y dependencias estatales.

Sin embargo, algunos servicios considerados esenciales podrán mantener su funcionamiento habitual mediante esquemas especiales de trabajo.

¿Habrá cambios en la atención de oficinas y bancos?

Como ocurre durante la mayoría de los feriados nacionales, es posible que numerosas oficinas públicas, entidades educativas y algunos establecimientos privados permanezcan cerrados o funcionen con horarios reducidos.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan planificar con anticipación cualquier trámite o gestión que deba realizarse durante esos días para evitar inconvenientes.