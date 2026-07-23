Tras años paralizado, construirán un puente que será clave para el tránsito de una de las ciudades más importantes de la Patagonia. (Imagen ilustrativa)

Después de años de espera, comenzaron los trabajos para construir el nuevo puente sobre el arroyo Carranza, en la Ruta Provincial N° 5 de Neuquén .

La obra busca mejorar la transitabilidad en uno de los corredores más importantes del norte provincial, clave para el desarrollo de Vaca Muerta y para la conexión con Rincón de los Sauces.

El anuncio lo había hecho semanas atrás el gobernador Rolando Figueroa, quien calificó al puente como una obra muy añorada en el interior provincial.

Según indicó, la Ruta Provincial N° 5 suele verse afectada por tormentas que interrumpen la circulación en la zona.

En qué consiste la obra del puente sobre el arroyo Carranza

La Dirección Provincial de Vialidad ya comenzó la etapa inicial de los trabajos. Por ahora se avanza con:

La instalación del obrador.

La limpieza del sector.

El movimiento de suelo para el desvío que mantendrá la circulación durante toda la obra.

El proyecto abarca los dos primeros kilómetros desde el empalme con la Ruta Provincial N° 7.

Actualmente, ese tramo cruza el arroyo Carranza mediante dos badenes de hormigón armado, llamados Norte y Sur, de 90 y 30 metros de longitud respectivamente.

Comenzaron los trabajos para construir el nuevo puente sobre el arroyo Carranza, en la Ruta Provincial N° 5 de Neuquén. El Constructor

Sobre el badén Norte se construirá el nuevo puente, que tendrá una longitud de 120 metros. Este dato resulta clave, ya que reemplazará una estructura que hoy queda cortada con cada temporal.

Cuánto cuesta la obra y qué sigue después

La inversión prevista supera los $9.197 millones. En este contexto, sobre el badén Sur se ejecutarán además dos alcantarillas: una de tres vanos, de 5 metros de ancho, 3 de alto y 11 de largo, y otra de un solo vano con las mismas dimensiones.

También se construirán muros de ala para el ingreso y la salida de ambas estructuras. Toda la intervención se desarrolla sobre la traza actual de la Ruta Provincial N° 5, por lo que el desvío paralelo permitirá circular sin cortes totales mientras dura la construcción.

Una vez terminada esta primera etapa, el cronograma prevé la demolición del pavimento y de los badenes existentes. Recién después se harán las excavaciones para los pilotes del puente y las fundaciones de las alcantarillas.

El diseño del nuevo puente y de las alcantarillas se calculó con criterios de resiliencia climática, para soportar crecidas con una recurrencia de 100 años y verificarse ante eventos de hasta 200 años.

En este sentido, el objetivo es terminar con los cortes de ruta que hoy provocan las crecidas del arroyo durante las tormentas convectivas de la zona.

Se trata de una obra estratégica para uno de los corredores viales más transitados de la Patagonia, tanto por el tránsito vinculado a la actividad hidrocarburífera como por las comunidades del norte neuquino que dependen de esa ruta para conectarse con el resto de la provincia.