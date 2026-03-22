Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) dio un paso clave para avanzar con una mega obra vial en uno de los accesos más transitados de la provincia de Buenos Aires. La empresa estatal abrió la licitación pública para ejecutar la rehabilitación integral del Distribuidor Diagonal 74, en la ciudad de La Plata. Se trata de una intervención estratégica que apunta a mejorar la conectividad entre La Plata y Ensenada, con trabajos que abarcarán la repavimentación de más de 47.000 metros cuadrados, la renovación de la señalización, la iluminación y una serie de obras para optimizar la circulación y la seguridad vial. El proyecto contempla una rehabilitación integral del distribuidor, con múltiples frentes de obra que se ejecutarán sobre calzadas, banquinas, rulos y ramas de acceso. Entre los principales trabajos previstos se destacan: Desde la empresa destacaron que la obra se enmarca en el plan estratégico provincial para no frenar la obra pública vial y sostener mejoras en corredores clave de la región capital. La inversión estimada ronda los 2 millones de dólares, que serán financiados con fondos propios de AUBASA. Un total de diez empresas constructoras viales se presentaron a la licitación pública para quedarse con la ejecución de esta obra estratégica en el acceso a la ciudad de La Plata. Las firmas que presentaron ofertas son: