El cierre del Paso Internacional Cristo Redentor ya supera los diez días y la acumulación de camiones en Mendoza sigue creciendo por las intensas nevadas en alta montaña.

Frente a este escenario, el Gobierno activó el protocolo para cierres prolongados y anticipó que, una vez reabierto el corredor internacional, la circulación no se normalizará de inmediato.

Cuántos camiones permanecen varados en Mendoza

El subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo, confirmó que actualmente hay 1.550 camiones distribuidos en distintos puntos de la provincia .

Actualmente hay 1.550 camiones distribuidos en distintos puntos de la provincia. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La distribución es la siguiente:

580 camiones en alta montaña, entre Uspallata , la YPF y la estación de servicio Doña Carmen .

70 camiones en Red Mercosur .

950 camiones desde la estación de servicio Eloy Guerrero hasta La Paz.

El funcionario aclaró que todos pertenecen a empresas de otras provincias, ya que los transportistas mendocinos fueron enviados a sus bases.

Cuánto demorará la reapertura del Paso Cristo Redentor

Aunque el paso vuelva a habilitarse en los próximos días, el tránsito de cargas tardará en normalizarse.

Aunque el paso vuelva a habilitarse en los próximos días, el tránsito de cargas tardará en normalizarse. (Fuente: Shutterstock)

Según explicó Marengo, durante el horario invernal solo podrán cruzar entre 500 y 600 camiones por día , por lo que llevará entre cinco y seis días despejar la totalidad de los vehículos retenidos.

Cómo es el operativo que preparó el Gobierno

El protocolo especial se activa cuando el cierre del Paso Cristo Redentor supera las 72 horas y contempla distintas etapas para ordenar la circulación.

Entre las medidas previstas, el Gobierno organizó dos “pulmones” con capacidad para unos 700 camiones, que serán utilizados durante la reapertura, considerada por las autoridades como la etapa más crítica del operativo.