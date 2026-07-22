El Gobierno anunció que la rehabilitación del Puente Rosario-Victoria ya fue completada mediante inversión privada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que así la Red Federal de Concesiones “sigue avanzando con resultados concretos”.

El Palacio de Hacienda dijo que “finalizó la rehabilitación integral del Puente Rosario–Victoria (RN 174), un corredor estratégico que conecta Santa Fe y Entre Ríos y forma parte de uno de los principales ejes logísticos del país”.

Con inversión 100 % privada, se recuperó la iluminación luego de más de tres años, se rehabilitaron las calzadas, la señalización, las juntas de dilatación, el balizamiento y demás sistemas de seguridad, mejorando las condiciones de circulación para los usuarios y el transporte de cargas.

“Más inversión privada, más competitividad y mejores rutas para seguir impulsando la producción y el comercio”, destacó Caputo.

Puente Rosario-Victoria

En total, se completaron los trabajos sobre la Ruta Nacional 174, en el Tramo Conexión, a lo largo de los 59,43 kilómetros que integran el corredor y el Puente Rosario – Victoria, uno de los enlaces más importantes entre Santa Fe y Entre Ríos.

La realización de estas tareas mejora la transitabilidad, refuerza la seguridad vial y eleva las condiciones de confort para los usuarios que circulan por esta conexión estratégica, dijo el Gobierno.

Estas obras se realizaron en el marco de la Red Federal de Concesiones, una iniciativa del Gobierno Nacional para mejorar la red vial con inversión totalmente privada y avanzar en un sistema más ágil y eficiente para la operación y el mantenimiento de corredores clave.