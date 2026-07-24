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Este viernes, 24 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2813 (La Yeta).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 24 de julio
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¿Qué significa soñar con La Yeta?
Soñar con La Yeta suele simbolizar miedo a la mala suerte o a sentirse “mufado”. Refleja ansiedad por rachas negativas y la idea de estar gafado.
El sueño invita a cortar supersticiones y recuperar control: revisar creencias, cambiar hábitos y actuar con prudencia. También sugiere evitar decisiones impulsivas y proteger tu energía.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.