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Este viernes, 24 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2813 (La Yeta).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 24 de julio

 281311° 6653
 2°852612° 0814
 3°299813° 5317
 4°578214° 5482
 5°480315° 4434
 6°344716° 8317
 7°784717° 6453
 8°642318° 6952
 9°303419° 8881
 10°163720° 4012

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¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta suele simbolizar miedo a la mala suerte o a sentirse “mufado”. Refleja ansiedad por rachas negativas y la idea de estar gafado.

El sueño invita a cortar supersticiones y recuperar control: revisar creencias, cambiar hábitos y actuar con prudencia. También sugiere evitar decisiones impulsivas y proteger tu energía.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.