En esta noticia ¿Qué significa soñar con La Yeta?

Este viernes, 24 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2813 (La Yeta).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 24 de julio

1° 2813 11° 6653 2° 8526 12° 0814 3° 2998 13° 5317 4° 5782 14° 5482 5° 4803 15° 4434 6° 3447 16° 8317 7° 7847 17° 6453 8° 6423 18° 6952 9° 3034 19° 8881 10° 1637 20° 4012

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta suele simbolizar miedo a la mala suerte o a sentirse “mufado”. Refleja ansiedad por rachas negativas y la idea de estar gafado.

El sueño invita a cortar supersticiones y recuperar control: revisar creencias, cambiar hábitos y actuar con prudencia. También sugiere evitar decisiones impulsivas y proteger tu energía.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.