Paro de colectivos este viernes: el Gobierno enfrenta un nuevo conflicto que puede afectar a miles de pasajeros

El mercado argentino de transporte de pasajeros sumó un nuevo jugador internacional que podría modificar el escenario para las empresas del sector. Se trata de XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO. LTD., una compañía china que acaba de obtener la autorización para operar en el país.

La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que inscribió a la empresa en el Registro Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Talleres. El desembarco se produce a través de La Nueva Metropol S.A.T.A.C.I., que funcionará como su distribuidor no exclusivo en Argentina.

Qué podrá hacer la empresa china en Argentina

Con la inscripción, King Long quedó habilitada para realizar tareas de fabricación, modificación y reparación de carrocerías, además de intervenir sobre chasis destinados a vehículos de autotransporte de pasajeros de jurisdicción nacional.

La autorización también contempla la fabricación e importación de carrocerías, lo que abre la posibilidad a una mayor presencia de productos de origen chino dentro del mercado argentino de colectivos.

La llegada de los colectivos chinos y qué puede cambiar

El ingreso de King Long podría ampliar la oferta disponible para las empresas de transporte y sumar un nuevo competidor frente a los fabricantes que ya operan en el mercado local. La incorporación de un jugador internacional puede traducirse en más alternativas de proveedores, nuevas tecnologías y una mayor competencia en precios.

Para el sector, además, el desembarco representa una posible oportunidad de modernización de la flota y de ampliación de la cadena de valor vinculada a la fabricación y adaptación de vehículos para el transporte de pasajeros.

Qué requisitos tuvo que cumplir King Long

Para obtener la autorización, la compañía china debió acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos establecidos por la legislación argentina. Entre ellos se encuentran las disposiciones de la Resolución N.º 395/89, posteriormente ampliadas por la Resolución N.º 49/93 de la Secretaría de Transporte.

La firma también debió ajustarse a las exigencias previstas por la Ley N.º 24.449 y sus reglamentaciones, que establecen distintos requisitos para los vehículos y las actividades vinculadas al transporte automotor.

Un nuevo jugador para el transporte argentino

Con esta inscripción, King Long se suma formalmente al mercado argentino de carrocerías para transporte de pasajeros y abre una nueva puerta para la llegada de tecnología y vehículos de origen chino.

La incorporación de la empresa podría incrementar la competencia dentro de un sector que busca renovar y modernizar sus unidades, mientras las empresas de transporte suman una alternativa internacional para la fabricación, modificación y reparación de sus vehículos.