Las líneas de trenes nocturnos que expandirán su recorrido en 2026.

El año 2026 marca un hito fundamental para la movilidad en el continente con la puesta en marcha de cinco servicios ferroviarios que prometen redefinir la experiencia de viajar por Europa.

El impulso hacia una sostenibilidad real y la búsqueda de alternativas al tráfico aéreo han facilitado que diversas operadoras lancen rutas estratégicas que unen centros económicos y turísticos de primer nivel.

Las empresas del sector han detectado una demanda creciente de pasajeros que priorizan la comodidad del centro de las ciudades frente a las largas esperas en las terminales aéreas periféricas. La red ferroviaria europea vive así una de sus etapas más brillantes desde la llegada de la alta velocidad.

Vuelve una ruta histórica | El tren nocturno que conecta dos capitales regresa y ya tiene fecha. Foto: European Sleeper European Sleeper

El resurgir exitoso de los trenes nocturnos

Uno de los lanzamientos más anticipados se centra en la consolidación de los trayectos que permiten el cruce de fronteras durante el descanso nocturno. La operadora European Sleeper extiende su influencia mediante el servicio que conecta Bruselas y Praga. Esta ruta transita por ciudades clave como Ámsterdam y Berlín, facilitando el desplazamiento fluido entre el núcleo administrativo de la Unión Europea y la región oriental del continente.

La recuperación de estos servicios nocturnos se ha consolidado como una prioridad en los planes de transporte europeos. Los viajeros aprecian la oportunidad de economizar una noche de alojamiento mientras atraviesan largas distancias, disfrutando de un nivel de confort que incluye desde asientos reclinables hasta cabinas privadas con servicios integrados.

La línea de European Sleeper que conectará distintas capitales europeas. European Sleeper

Nuevas conexiones ferroviarias entre capitales

El modelo de éxito de los trenes Frecciarossa atraviesa nuevas fronteras este año. Tras su consolidación en España y Francia, la operadora italiana se presenta con fuerza en las rutas que conectan Milán con el sur de Alemania. Este movimiento representa una competencia directa para las aerolíneas de bajo coste que operan comúnmente en estos tramos.

La infraestructura ferroviaria italiana se destaca por su puntualidad y diseño avanzado. La llegada de estos convoyes a territorio alemán posibilita que los pasajeros disfruten de conexiones rápidas y frecuentes, evitando las complicaciones de la facturación de equipajes o los controles de seguridad excesivamente prolongados que caracterizan a los aeropuertos contemporáneos.

Europa estrena conexiones clave

Una de las importantes innovaciones de esta temporada es el fortalecimiento del eje París-Berlín. Aunque existían servicios anteriores, la inclusión de nuevas frecuencias de alta velocidad durante el día, así como el refuerzo de la línea nocturna de la ÖBB Nightjet, garantiza una cobertura total entre las dos potencias europeas.

Asimismo, durante el año 2026, operadoras como Ouigo e Iryo ampliarán sus servicios transfronterizos. La nueva ruta que conecta Barcelona con Montpellier y se extiende hasta París representa una alternativa económica para miles de estudiantes y profesionales que efectúan este trayecto de manera habitual.

Por último, las obras de mejora en la terminal de Ámsterdam Central permiten que el servicio de Eurostar recupere su plena capacidad operativa. Tras meses de restricciones técnicas, la conexión directa entre la capital neerlandesa y Londres vuelve a operar con total normalidad, eliminando la necesidad de llevar a cabo transbordos complejos en Bruselas.

Estos cambios confirman que la combinación de tecnología, comodidad y precios competitivos coloca al ferrocarril en una posición de ventaja histórica para liderar la movilidad continental durante la próxima década.