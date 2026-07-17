El beneficio busca reducir el costo de la movilidad de miles de hogares en la ciudad.

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Miles de ciudadanos volverán a recibir pasajes gratis para movilizarse en TransMilenio y el SITP durante julio, luego de que la Secretaría Distrital de Integración Social pusiera en marcha una nueva jornada de recargas para los beneficiarios del programa. La medida hace parte de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado y permitirá que algunos usuarios accedan a entre cinco y 12 viajes gratuitos al mes, dependiendo de su situación socioeconómica y del grupo poblacional al que pertenezcan.

El subsidio se entrega de manera mensual y está dirigido únicamente a personas que cumplen los criterios de focalización establecidos por la Administración Distrital. Para recibirlo, además de pertenecer a alguno de los grupos priorizados, es indispensable contar con una tarjeta TuLlave personalizada.

¿Quiénes pueden recibir los pasajes gratis de TransMilenio en Bogotá?

El beneficio no está disponible para todos los usuarios del sistema de transporte. La Secretaría Distrital de Integración Social explicó que las recargas están destinadas a personas priorizadas dentro de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado.

Entre los grupos que pueden acceder al subsidio se encuentran:

Personas mayores.

Personas con discapacidad.

Hogares en condición de pobreza extrema y pobreza moderada.

Personas mayores con dependencia funcional que hacen parte de la Comunidad del Cuidado.

Personas que viven en pagadiarios.

Exhabitantes de calle vinculados a procesos de resocialización.

Durante este ciclo de julio, la Administración Distrital proyecta beneficiar a más de 747.000 ciudadanos, entre ellos cerca de 333.000 personas mayores, alrededor de 160.000 personas con discapacidad y más de 252.000 integrantes de hogares en condición de pobreza.

El Distrito inició un nuevo ciclo de recargas gratuitas para usuarios priorizados del sistema de transporte público. Alcaldía de Bogotá

¿Cuántos pasajes gratis entrega el Distrito cada mes?

La cantidad de viajes gratuitos no es igual para todos los beneficiarios.

El Distrito explicó que la asignación depende de variables como la condición socioeconómica del usuario, el grupo poblacional al que pertenece y la clasificación dentro de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado.

Por esa razón, algunos ciudadanos recibirán cinco recorridos gratuitos al mes, mientras que otros podrán obtener hasta 12 pasajes mensuales, según la evaluación realizada por las autoridades distritales.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de transporte?

Uno de los requisitos más importantes es tener una tarjeta TuLlave personalizada, ya que el sistema identifica al beneficiario mediante ese registro para cargar automáticamente los pasajes gratuitos.

Además, la persona debe cumplir con los criterios de focalización establecidos por el Distrito y aparecer dentro de la población priorizada para recibir el apoyo.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, el subsidio no podrá ser asignado.

¿Cómo activar la recarga de los pasajes gratis en TransMilenio?

Una vez el beneficiario haya sido incluido dentro del programa, deberá activar la recarga para utilizar los viajes gratuitos.

El proceso puede hacerse de dos formas:

Acercándose a una taquilla de TransMilenio con la tarjeta TuLlave personalizada y solicitando la activación.

Utilizando un punto automático de recarga, donde deberá insertar la tarjeta, ingresar al menú “Transacciones virtuales”, seleccionar la opción “Solicitar Subsidio/Convenio” y confirmar la carga de los pasajes disponibles.

Este procedimiento permite que los viajes asignados queden habilitados para ser utilizados dentro del sistema de transporte.

¿Qué hacer si no aparece la recarga de los pasajes gratuitos?

Las autoridades distritales indicaron que, si una persona considera que hace parte de la población beneficiaria pero no encuentra disponible la recarga en su tarjeta, puede comunicarse con la Secretaría Distrital de Integración Social o acudir a cualquiera de sus subdirecciones locales.

Allí podrá verificar su información, confirmar si cumple con los requisitos del programa y recibir orientación sobre el proceso de asignación del subsidio.